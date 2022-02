A Nagyszőlősi FC legyőzte a másodosztályú Ungvári FC-t

Felkészülési mérkőzést játszott egymás ellen a megyei labdarúgó-bajnokságban szereplő Nagyszőlősi FC, és a másodosztályú tagságát megőrizni készülő profi státuszú Ungvári FC együttese. A Nagyszőlősön megrendezett találkozón hatalmas meglepetésre az amatőrök győzedelmeskedtek 2:1 arányban a megyeszékhelyiek felett. A Huszti FC is barátságos mérkőzéssel hangolt a hétvégi Téli Kupa összecsapásra, és a máramarosi rangadón 1:1-es döntetlent értek el a hétvégén az ilosvaiakat megtréfáló alsóapsai Máramaros ellen.

A Nagyszőlősi FC hazai pályán, a Plasztmaszovik Stadion műfüves pályáján fogadta az Ungvári FC gárdáját. A találkozó első gólját a hazaiak szerezték, miután a nemrég még Ungváron futballozó Jurij Csonka beadását értékesítette az ugocsaiak egyik fő gólfelelőse, Mihajlo Csedrik (1:0). Nagy meglepetésre még az első félidőben megduplázta előnyét a beregszászi járási együttes, és az ex-ungvári Jurij Csonka még egy gólpasszt kiosztott, ezúttal Ivan Vahin talált be a rutinos középpályás beadását követően (2:0). Az ungváriak csupán szépíteni tudtak az eredményen, miután a második játékrészben Szartyina volt eredményes egy szögletet követően (2:1). Ezután több gól már nem született, így második amatőr ellenfelét sem sikerült legyőznie a másodosztályú tagságát megőrizni készülő megyeszékhelyi gárdának. Az ungváriak aktuális erősségét mutatja az előző felkészülési mérkőzésük eredménye is, amely 0:0-s döntetlennel végződött a megyei bajnokság címvédője, a Huszti FC ellen. Érdekesség, hogy az elmúlt évben kétszer is kiütötte ugocsai ellenfelét az Ungvári FC, mégpedig 5:0-ra és 7:0-ra. Az Ungvári FC-nek mindenképp nagyot kell fejlődnie a nyitányig, és ennél jóval többre lesz szüksége, ha benn szeretne maradni a másodosztályban (Első Liga).

A Huszti FC az ungváriak után a legutóbbi idényben a megyei másodosztályban szereplő aknaszlatinai kistérségi Máramarossal mérkőzött meg, és küzdelmes mérkőzést követően 1:1-es döntetlennel vonulhattak le a pályáról a csapatok. A Máramaros (Alsóapsa) egyébként jól kezdte az évet, mivel 3:2-re legyűrték a megyei Téli Kupa 1. fordulójában az Ilosvai Buzsorát.

Felkészülési mérkőzések:

Nagyszőlősi FC – Ungvári FC 2:1

Huszti FC – Alsóapsa Máramaros FC (Gyibrova) 1:1

Ungvári FC – Huszti FC 0:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma