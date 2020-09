Amszterdami győzelmükkel javítottak az olaszok

A labdarúgó Nemzetek Ligája második fordulójában az A divízióban szereplő csapatok közül az olaszok és a lengyelek is javítottak első fordulós gyenge teljesítményük után. Az Azúrkékek tekintélyes skalpot gyűjtöttek be, mivel Hollandiát győzték le idegenben. A lengyelek Bosznia-Hercegovinából hozták el a három pontot, miután hátrányból tudtak fordítani.

Lengyelországi győzelmük után a hollandoknak nem ment túl jól a játék a bosnyákok ellen hazai pályán pontot vesztő olaszok ellen. A mérkőzést a vendégek irányították, és az ő akaratuk érvényesült. Ennek meg is lett az eredménye, Barella a 46. percben megszerezte Olaszországnak a vezetést, ami végül három pontot ért csapata számára.

A bosnyákok kezdőcsapatában két magyarországi légiós is helyet kapott: a Ferencváros balhátvédje, Eldar Civic és a Fehérvár támadója, Armin Hodzic is képviselhette hazája válogatottját. A hazaiak a 24. percben büntetőből szereztek vezetést, melyet Hajradinovic értékesített. A lengyelek még a félidő végén egyenlíteni tudtak: Glik fejelt Begovic kapujába a 45. percben. A 67. percben a vendégek a győztes gólt is megszerezték, Grosicki is fejjel volt eredményes (1:2).

Az olaszok 4 ponttal vezetik a csoportot, a hollandoknak és lengyeleknek 3-3 pontja van, a bosnyákok pedig 1 pontot szereztek.

A B divízióban nagy meglepetésre a románok győzni tudtak Ausztriában, a csehek pedig hazai pályán szenvedtek vereséget Skóciától. A norvégok 5:1-re kiütötték Észak-Írország csapatát, Izrael pedig 1:1-es döntetlent játszott Szlovákiával. Az 1. csoportban a 4 pontos románok mögött Ausztriának és Norvégiának is 3 pontja van, az északírek eddig 1 pontot gyűjtöttek be. A 2. csoportban a 4 pontos skótok vezetnek, a cseheknek 3 pontja van, Izrael 2 pontjával harmadik, Szlovákia pedig 1 pontjával a negyedik helyen áll.

Nemzetek Ligája:

A divízió, 1. csoport:

Bosznia-Hercegovina – Lengyelország 1:2

Hollandia – Olaszország 0:1

B divízió, 1. csoport:

Ausztria – Románia 2:3

Észak-Írország – Norvégia 1:5

2. csoport:

Csehország – Skócia 1:2

Izrael – Szlovákia 1:1

C divízió, 4. csoport:

Kazahsztán – Fehéroroszország 1:2

Albánia – Litvánia 0:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma