Angol Ligakupa – A Manchester Cityé a trófea

A Manchester City nyerte az angol labdarúgó Ligakupát, amelynek vasárnapi fináléjában 2-0-ra felülmúlta az Arsenalt.

A londoni Wembley stadionban rendezett mérkőzés hőse Nico O’Reilly volt, aki a második félidőben öt perc alatt kétszer is betalált, ezzel eldöntötte a finálét, melynek esélyese az idei formák alapján a bajnoki listavezető és Bajnokok Ligája-negyeddöntős Arsenal volt.

A manchesteri együttes kilencedszer hódította el a Ligakupa trófeáját, ezzel egy sikerre közelítette meg a tízszeres győztes Liverpoolt.

Eredmény, döntő:

Manchester City-Arsenal 2-0 (0-0)

