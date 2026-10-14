Bajnokok Ligája – A Barcelona hátrányból fordítva nyert Isztambulban

A végső sikerre esélyesnek tartott csapatok közül az FC Barcelona hátrányból fordítva győzött a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a második forduló keddi játéknapján.

A katalánok a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray otthonában gólt kaptak a 28. percben, de a szünetig egyenlítettek, majd a második félidőben a maguk javára fordították a mérkőzést. A combsérüléséből felépülő magyar válogatott játékos a cserepadon kezdett, majd a 67. percben csereként állt be, de addigra már kialakult a spanyol bajnok 4-1-es sikere.

A Bayern München még mélyebb gödörből mászott ki, mégsem tudta megszerezni a három pontot Norvégiában. A meccs felénél 2-0-s hátrányban volt, azonban az angol Harry Kane duplájával és a kolumbiai Luis Díaz találatával 3-2-re fordított, minimális előnyét viszont nem tudta a hajráig megőrizni, mert a házigazda Viking Stavanger az utolsó bő negyedórában a francia Michael Olise kiállítása miatt emberelőnyben futballozva egyenlített.

Még rosszabbul járt a tavaly döntős Internazionale, amely a játéknap legnagyobb meglepetéseként hazai pályán – az argentin válogatottal világbajnok Lautaro Martínez duplája ellenére – szenvedett 4-3-as vereséget a belga Club Brugge együttesétől, amelynek színeiben a német Nicolo Tresoldi mesterhármast ért el.

A magyar érdekeltségű gárdák közül a Willi Orbánt végig a soraiban tudó RB Leipzig saját közönsége előtt 1-0-ra verte a holland PSV Eindhovent, míg a kapus Gulácsi Pétert nélkülöző Villarreal az olasz Napolit múlta felül 3-1-re Spanyolországban. A hálóőr azért nem lépett pályára, mert hajnalban családjával együtt fegyveres rablás áldozata volt az otthonában.

A játéknap rangadóján az Atlético Madrid 2-0-s győzelmet aratott a vendég Manchester United felett, ezzel 11 mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg az angol klubokkal szemben a BL csoportkörét és alapszakaszát tekintve.

Ráadásul mindezt úgy érte el, hogy nem számíthatott a csapatkapitány Koke játékára, aki édesanyja halála miatt hagyta ki a találkozót.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

Internazionale (olasz)-Club Brugge (belga) 3-4 (1-1)

gólszerzők: Martínez (44., 81.), Bonny (93.), illetve Tresoldi (30., 63., 74., az elsőt 11-esből), Vermant (87.)

Arsenal (angol)-Lille (francia) 3-0 (0-0)

g.: Timber (64.), Eze (67.), Saka (71.)

Atlético Madrid (spanyol)-Manchester United (angol) 2-0 (1-0)

g.: Barrios (1.), Lookman (79.)

piros lap: Yoro (75., Manchester United)

RB Leipzig (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-0 (0-0)

g.: Gruda (75.)

Villarreal (spanyol)-SSC Napoli (olasz) 3-1 (2-1)

g.: Mikautadze (23.), Mourino (26.), Oluwaseyi (86.), illetve Rrahmani (8.)

Galatasaray (török)-FC Barcelona (spanyol) 1-4 (1-1)

g.: Batrakov (28.), illetve Cancelo (43.), Fermin (50.), Gordon (53.), Adeyemi (65.)

Viking Stavanger (norvég)-Bayern München (német) 3-3 (2-0)

g.: Stensness (2.), Christiansen (38.), Haugen (90.), illetve Kane (54., 60., előbbit 11-esből), Díaz (71.)

piros lap: Olise (73., Bayern München)

Korábban:

Lens (francia)-Sporting CP (portugál) 0-2 (0-1)

g.: Suarez (22.), Doumbia (74.)

Szabah Baku (azeri)-Slavia Praha (cseh) 2-0 (0-0)

g.: Parris (49.), Mickels (88.)

szerdán játsszák:

Feyenoord (holland)-Como (olasz) 18.45

LASK (osztrák)-Liverpool (angol) 18.45

Manchester City (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00

AS Roma (olasz)-Real Madrid (spanyol) 21.00

Aston Villa (angol)-Fenerbahce (török) 21.00

Real Betis (spanyol)-FC Porto (portugál) 21.00

Bodö/Glimt (norvég)-Borussia Dortmund (német) 21.00

Sahtar Donyeck (ukrán)-AEK Athén (görög), London 21.00

Slovan Bratislava (szlovák)-VfB Stuttgart (német) 21.00

Forrás: MTI

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