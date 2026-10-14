Bajnokok Ligája – A Barcelona hátrányból fordítva nyert Isztambulban
A végső sikerre esélyesnek tartott csapatok közül az FC Barcelona hátrányból fordítva győzött a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a második forduló keddi játéknapján.
A katalánok a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray otthonában gólt kaptak a 28. percben, de a szünetig egyenlítettek, majd a második félidőben a maguk javára fordították a mérkőzést. A combsérüléséből felépülő magyar válogatott játékos a cserepadon kezdett, majd a 67. percben csereként állt be, de addigra már kialakult a spanyol bajnok 4-1-es sikere.
A Bayern München még mélyebb gödörből mászott ki, mégsem tudta megszerezni a három pontot Norvégiában. A meccs felénél 2-0-s hátrányban volt, azonban az angol Harry Kane duplájával és a kolumbiai Luis Díaz találatával 3-2-re fordított, minimális előnyét viszont nem tudta a hajráig megőrizni, mert a házigazda Viking Stavanger az utolsó bő negyedórában a francia Michael Olise kiállítása miatt emberelőnyben futballozva egyenlített.
Még rosszabbul járt a tavaly döntős Internazionale, amely a játéknap legnagyobb meglepetéseként hazai pályán – az argentin válogatottal világbajnok Lautaro Martínez duplája ellenére – szenvedett 4-3-as vereséget a belga Club Brugge együttesétől, amelynek színeiben a német Nicolo Tresoldi mesterhármast ért el.
A magyar érdekeltségű gárdák közül a Willi Orbánt végig a soraiban tudó RB Leipzig saját közönsége előtt 1-0-ra verte a holland PSV Eindhovent, míg a kapus Gulácsi Pétert nélkülöző Villarreal az olasz Napolit múlta felül 3-1-re Spanyolországban. A hálóőr azért nem lépett pályára, mert hajnalban családjával együtt fegyveres rablás áldozata volt az otthonában.
A játéknap rangadóján az Atlético Madrid 2-0-s győzelmet aratott a vendég Manchester United felett, ezzel 11 mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg az angol klubokkal szemben a BL csoportkörét és alapszakaszát tekintve.
Ráadásul mindezt úgy érte el, hogy nem számíthatott a csapatkapitány Koke játékára, aki édesanyja halála miatt hagyta ki a találkozót.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:
Internazionale (olasz)-Club Brugge (belga) 3-4 (1-1)
gólszerzők: Martínez (44., 81.), Bonny (93.), illetve Tresoldi (30., 63., 74., az elsőt 11-esből), Vermant (87.)
Arsenal (angol)-Lille (francia) 3-0 (0-0)
g.: Timber (64.), Eze (67.), Saka (71.)
Atlético Madrid (spanyol)-Manchester United (angol) 2-0 (1-0)
g.: Barrios (1.), Lookman (79.)
piros lap: Yoro (75., Manchester United)
RB Leipzig (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-0 (0-0)
g.: Gruda (75.)
Villarreal (spanyol)-SSC Napoli (olasz) 3-1 (2-1)
g.: Mikautadze (23.), Mourino (26.), Oluwaseyi (86.), illetve Rrahmani (8.)
Galatasaray (török)-FC Barcelona (spanyol) 1-4 (1-1)
g.: Batrakov (28.), illetve Cancelo (43.), Fermin (50.), Gordon (53.), Adeyemi (65.)
Viking Stavanger (norvég)-Bayern München (német) 3-3 (2-0)
g.: Stensness (2.), Christiansen (38.), Haugen (90.), illetve Kane (54., 60., előbbit 11-esből), Díaz (71.)
piros lap: Olise (73., Bayern München)
Korábban:
Lens (francia)-Sporting CP (portugál) 0-2 (0-1)
g.: Suarez (22.), Doumbia (74.)
Szabah Baku (azeri)-Slavia Praha (cseh) 2-0 (0-0)
g.: Parris (49.), Mickels (88.)
szerdán játsszák:
Feyenoord (holland)-Como (olasz) 18.45
LASK (osztrák)-Liverpool (angol) 18.45
Manchester City (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00
AS Roma (olasz)-Real Madrid (spanyol) 21.00
Aston Villa (angol)-Fenerbahce (török) 21.00
Real Betis (spanyol)-FC Porto (portugál) 21.00
Bodö/Glimt (norvég)-Borussia Dortmund (német) 21.00
Sahtar Donyeck (ukrán)-AEK Athén (görög), London 21.00
Slovan Bratislava (szlovák)-VfB Stuttgart (német) 21.00
Forrás: MTI