Bajnokok Ligája – A keddi program

A héten a negyedik fordulóval folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, kedden kilenc mérkőzést rendeznek.

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray az eddig veretlen Stuttgartot fogadja 18.45-től, míg Gulácsi Péter csapata, a Villarreal a címvédő és egyben százszázalékos Paris Saint-Germainnel játszik szintén hazai pályán 21 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:

kedd:

Sahtar Donyeck (ukrán)-Sporting Lisboa (portugál), London 18.45

Galatasaray (török)-VfB Stuttgart (német) 18.45

FC Barcelona (spanyol)-Aston Villa (angol) 21.00

Atlético Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 21.00

Manchester United (angol)-AS Roma (olasz) 21.00

Feyenoord (holland)-Internazionale (olasz) 21.00

Bodö/Glimt (norvég)-Lille (francia) 21.00

Villarreal (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00

LASK (osztrák)-Slovan Bratislava (szlovák) 21.00

Az állás:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Paris Saint-Germain 3 3 0 0 14- 5 9

2. Aston Villa 3 3 0 0 12- 3 9

3. Liverpool 3 3 0 0 12- 7 9

4. Real Madrid 3 3 0 0 10- 5 9

5. Real Betis 3 3 0 0 7- 4 9

6. VfB Stuttgart 3 2 1 0 7- 2 7

7. Arsenal 3 2 1 0 6- 2 7

8. FC Barcelona 3 2 0 1 11- 6 6

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9. Como 3 2 0 1 10- 5 6

10. Manchester City 3 2 0 1 9- 5 6

11. Club Brugge 3 2 0 1 9- 6 6

12. Sporting Lisboa 3 2 0 1 7- 4 6

13. Borussia Dortmund 3 2 0 1 5- 4 6

14. Bayern München 3 1 2 0 10- 5 5

15. AS Roma 3 1 1 1 8- 5 4

16. Atlético Madrid 3 1 1 1 4- 3 4

17. Sahtar Donyeck 3 1 1 1 4- 3 4

18. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2- 2 4

19. Villarreal 3 1 0 2 8- 8 3

20. Internazionale 3 1 0 2 5- 6 3

Manchester United 3 1 0 2 5- 6 3

22. SSC Napoli 3 1 0 2 5- 7 3

23. Galatasaray 3 1 0 2 6- 9 3

24. LASK 3 1 0 2 6- 9 3

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25. Szabah Baku 3 1 0 2 3- 6 3

26. Feyenoord 3 1 0 2 4- 8 3

27. Lens 3 1 0 2 3- 7 3

28. Bodö/Glimt 3 1 0 2 4- 9 3

29. AEK Athén 3 1 0 2 3- 8 3

RB Leipzig 3 1 0 2 3- 8 3

31. Fenerbahce 3 0 2 1 3- 9 2

32. Slavia Praha 3 0 1 2 4- 7 1

33. Viking Stavanger 3 0 1 2 5- 9 1

34. FC Porto 3 0 0 3 2- 6 0

35. Lille 3 0 0 3 4-10 0

36. Slovan Bratislava 3 0 0 3 1-13 0

1-8.: nyolcaddöntő

9-24.: rájátszás a 16 közé kerülésért

25-36.: kiesés

Forrás: MTI

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