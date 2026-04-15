Bajnokok Ligája: a PSG idén is kiejtette a Liverpoolt
A címvédő Paris Saint-Germain múlt heti 2-0-s hazai sikerét követően kedden is 2-0-ra nyert a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként, így kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből.
Mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet.
Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, a másodikban viszont a szigetországi együttes fölénybe került, záporoztak a lövések a francia csapat kapujára, azonban a Vörösök kihagyott lehetőségei megbosszulták magukat, mert az aranylabdás Ousmane Dembele találata végleg eldöntötte a párharcot, ráadásul a francia futballista a hosszabbításban a kegyelemdöfést is megadta a Liverpoolnak, amely a kiesésével már biztosan trófea nélkül marad ebben az idényben.
Szoboszlai és Kerkez végigjátszotta az összecsapást.
A két együttes tavaly is összeakadt, a PSG akkor egy körrel korábban, a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel búcsúztatta a Liverpoolt, majd utána meg sem állt a végső győzelemig.
A másik keddi összecsapáson a Barcelona hiába dolgozta le 24 perc alatt a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát az Atlético Madriddal szemben, a fővárosiak hamar szépítettek, így ismét nyeregbe kerültek.
A második félidőben a katalánok csak lesgólig jutottak, ráadásul a hajrára Eric Garcia kiállítása miatt megfogyatkoztak, az Atlético pedig emberelőnyben megőrizte összesítésben a minimális előnyét, azaz a legjobb négy közé lépett.
A PSG a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal, míg az Atlético az Arsenallal vagy a Sporting Lisboával találkozik a fináléba jutásért, melyet május 30-án a Puskás Arénában rendeznek.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:
Liverpool (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 0-2 (0-0)
gól: Dembele (72., 91.)
Továbbjutott: a Paris Saint-Germain kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.
Atlético Madrid (spanyol)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (1-2)
gól: Lookman (31.), illetve Yamal (4.), Torres (24.)
piros lap: Garcia (79., FC Barcelona)
Tj.: az Atlético Madrid 3-2-es összesítéssel.
Szerdán játsszák:
Arsenal (angol)-Sporting Lisboa (portugál) 21.00 (1-0)
Bayern München (német)-Real Madrid (spanyol) 21.00 (2-1)
MTI