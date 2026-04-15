Bajnokok Ligája: a PSG idén is kiejtette a Liverpoolt

A címvédő Paris Saint-Germain múlt heti 2-0-s hazai sikerét követően kedden is 2-0-ra nyert a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként, így kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből.

Mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, a másodikban viszont a szigetországi együttes fölénybe került, záporoztak a lövések a francia csapat kapujára, azonban a Vörösök kihagyott lehetőségei megbosszulták magukat, mert az aranylabdás Ousmane Dembele találata végleg eldöntötte a párharcot, ráadásul a francia futballista a hosszabbításban a kegyelemdöfést is megadta a Liverpoolnak, amely a kiesésével már biztosan trófea nélkül marad ebben az idényben.

Szoboszlai és Kerkez végigjátszotta az összecsapást.

A két együttes tavaly is összeakadt, a PSG akkor egy körrel korábban, a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel búcsúztatta a Liverpoolt, majd utána meg sem állt a végső győzelemig.

A másik keddi összecsapáson a Barcelona hiába dolgozta le 24 perc alatt a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát az Atlético Madriddal szemben, a fővárosiak hamar szépítettek, így ismét nyeregbe kerültek.

A második félidőben a katalánok csak lesgólig jutottak, ráadásul a hajrára Eric Garcia kiállítása miatt megfogyatkoztak, az Atlético pedig emberelőnyben megőrizte összesítésben a minimális előnyét, azaz a legjobb négy közé lépett.

A PSG a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal, míg az Atlético az Arsenallal vagy a Sporting Lisboával találkozik a fináléba jutásért, melyet május 30-án a Puskás Arénában rendeznek.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

Liverpool (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 0-2 (0-0)

gól: Dembele (72., 91.)

Továbbjutott: a Paris Saint-Germain kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.

Atlético Madrid (spanyol)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (1-2)

gól: Lookman (31.), illetve Yamal (4.), Torres (24.)

piros lap: Garcia (79., FC Barcelona)

Tj.: az Atlético Madrid 3-2-es összesítéssel.

Szerdán játsszák:

Arsenal (angol)-Sporting Lisboa (portugál) 21.00 (1-0)

Bayern München (német)-Real Madrid (spanyol) 21.00 (2-1)

MTI