Bajnokok Ligája: a Real, az Arsenal és a címvédő PSG is a nyolc között

A címvédő Paris Saint-Germain 3-0-ra nyert a Chelsea vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi visszavágóján, és a nyolc közé jutott a Real Madridhoz és az Arsenalhoz hasonlóan.

A párizsiak 5-2-re nyerték meg a párharc első mérkőzését, Londonban pedig szűk negyedóra alatt további két gólt szerezve eldöntötték a továbbjutást. A nyolc között a szerdai Liverpool-Galatasaray párharc továbbjutójával találkoznak.

A Real Madrid is háromgólos előnyből várta a Manchester City elleni visszavágót, és lényegében a huszadik percben eldőlt, hogy a tizenöt címével rekorder spanyol együttes is negyeddöntős lesz. Bernardo Silva piros lapja után ugyanis Vinícius Júnior értékesítette a büntetőt, így az angol csapatnak csak a tisztes helytállás maradt. A brazil támadó a ráadásban duplázott, csapatársa, a sérülése után visszatérő Kylian Mbappé pedig a 69. percben állt be. A királyi gárda a szerdán sorra kerülő Atalanta-Bayern München összecsapás továbbjutójával játszik majd.

A legkiélezettebb keddi összecsapást ugyancsak Londonban rendezték, de az Arsenal otthonában. A múlt heti, leverkuseni 1-1 után az angol csapat 2-0-ra győzött, és készülhet a Sporting elleni negyeddöntőre.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

Chelsea (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2)

gólszerzők: Kvarachelia (6.), Barcola (14.), Mayulu (62.)

Továbbjutott: a Paris Saint-Germain kettős győzelemmel, 8-2-es összesítéssel

Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1)

g.: Haaland (41.), illetve Vinícius Júnior (22., 93. – az elsőt tizenegyesből)

piros lap: B. Silva (20., Manchester City)

Tj.: a Real Madrid kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel

Arsenal (angol)-Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0)

g.: Eze (36.), Rice (63.)

Tj.: az Arsenal, 3-1-es összesítéssel

korábban:

Sporting Lisboa (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után

g.: Inácio (34.), Goncalves (61.), Suárez (78. – tizenegyesból), Araújo (92.), Nel (121.)

Tj.: a Sporting, 5-3-as összesítéssel.

szerdán játsszák:

FC Barcelona (spanyol)-Newcastle United (angol) 18.45 (az első mérkőzésen: 1-1)

Liverpool (angol)-Galatasaray (török) 21.00 (0-1)

Bayern München (német)-Atalanta (olasz) 21.00 (6-1)

Tottenham Hotspur (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (2-5)

Forrás: MTI