Bajnokok Ligája: ismét Európa négy legjobbja között a Veszprém

A Telekom Veszprém 37:35-re kikapott a dán Aalborg Handboldtól a férfi kézilabda BL-negyeddöntő második, idegenbeli mérkőzésén. A bakonyiak összesítésben öt góllal bizonyultak jobbnak a tavalyi döntősnél, így bejutottak a final fourba. A legjobb négy között a magyar együttesen kívül a lengyel Kielce, a spanyol Barcelona, és a német Kiel szerepelhet.

Az Aalborg lendületesen, a veszprémiek keményen védekezve, türelmesen kezdett, az első tíz perc után csak azért volt még döntetlen az állás, mert Kentin Mahé egy percen belül kétszer is a hazai blokkba lőtt. Az Aalborg támadásban a hét a hat elleni játékot erőltette, amit a Veszprém remekül kihasznált, annyira, hogy az első negyedóra végére három góllal elszakadt. A dánok nem sokkal később újabb veszteséget szenvedtek, egy ütközés után a földön maradt a beálló Jesper Nielsen. A dán szélsők viszont termeltek rendesen, Buster Juul és Kristian Björnsen együtt tizenkétszer vette be Rodrigo Corrales kapuját az első harminc percben. A spanyol kapus fontos pillanatokban hárított, de az első félidőben esett 41 gól jól mutatja, hogy akárcsak az első meccs, a visszavágó sem a kapusoké volt (20:21).

Ahogyan az első játékrészben, a másodikban is rengeteg múlt a gyors visszarendeződésen, mert a hazaiak próbálták gyorsítani a játékot. Azt követően is erőltették az emberelőnyös játékot, amikor sorra kapták belőle az üres kapus gólokat. A második félidő felénél a falból kirobbanó Ligetvári Patrik szélsőket megszégyenítő sprint után szerzett indításgólt, ami után már hárommal ment a Veszprém. Gyorsan felzárkóztak a hazaiak, és döntetlenről kezdődött az utolsó negyedóra; a 30:30-as állás pedig azt jelentette, hogy az Aalborgnak már nyolc góllal kellett volna nyernie a továbbjutáshoz. A hazaiak nyomása nem enyhült, az utolsó öt percre egészen a félpályáig kijöttek védekezni, ám Gasper Marguc és főleg Andreas Nilsson góljánál már zsebben volt a magyar továbbjutás. Az Aalborg végül 37:35-re nyert, és hazai pályán veretlenül zárta a BL-szezont. A Telekom Veszprém taktikus játékkal története során hetedszer jutott be a kölni négyes döntőbe.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő:

Aalborg (dán) – Telekom Veszprém 35:37 (66:71)

Vive Kielce (lengyel) – Montpellier (francia) 30:22 (61:50)

Barcelona (spanyol) – Flensburg (német) 27:24 (60:53)

Kiel (német) – PSG (francia) 33:32 (63:62)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: handballveszprem.hu