Bajnokok Ligája: kazahsztáni döntetlennel kezdett a magyar bajnok

A kazahsztáni Kosztanajban kezdte meg BL-szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. A selejtező 1. fordulójának idegenbeli felvonásán, bár esélyesebbnek számított a magyar csapat, az eredményben ez mégsem mutatkozott meg. A nem túl magas színvonalú mérkőzésen gól nélküli döntetlen született. A visszavágóra jövő szerdán kerül sor Budapesten.

Az első félidőben a Ferencváros nem vállalt felesleges kockázatot. Sztanyiszlav Csercseszov a jól ismert futballistáinak szavazott bizalmat, a nyári igazolások közül egyedül Adama Traoré jutott szóhoz a kezdőcsapatban, a többiek az elmúlt idényben is a Ferencvárost erősítették. Mindkét csapat előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, előbb Vécsei Bálintnak kellett nagyot mentenie a bal oldali kapufa elől, majd Adnan Kovacevic tette bele fejét egy életerős lövésbe, a bosnyák védőt ápolni is kellett. Feltűnő volt, ha a hazaiak labdához jutottak, lendületesebben próbálták szőni akcióikat, minél gyorsabban próbáltak eljutni Dibusz Dénes kapujáig. Míg a Ferencváros számára ez volt az új idény első tétmérkőzése, addig a Kosztanaj játékosai lendületből érkeztek, hiszen a bajnokságban sorra játsszák a mérkőzéseket. A képzettebb, a jobb futballistái egyértelműen a magyar bajnoknak vannak, Franck Boli és Kristoffer Zachariassen előtt adódott később gólszerzési lehetőség, ami végül kimaradt. A szünetre nulla nullával vonultak a felek.

A fordulást követően sem esett gól, távoli lövések, szélről beadott labdák is akadtak, ám hol a kapusok védtek, hol a játékosok tévesztettek célt. Sztanyiszlav Csercseszov is érezte, a támadósorban elkél a frissítés, pályára küldte Fortune Basseyt és Marquinhost is, hátha összejön a hőn áhított vezető találat, de a játék képe nem sokat változott. A labdát ugyan többet birtokolta a Fradi, szögletet is többet végezhetett el, sőt kapura lövéssel is többet próbálkozott, de felesleges kockázatot ekkor sem vállalt. A Ferencváros 100. BEK/BL góljára tehát egy hetet biztosan várni kell, a párharc első mérkőzésén senki sem talált a kapuba, és ahogy fogyott az idő, úgy volt egyre kisebb a lendület a csapatokban.

A visszavágót július 13-án, szerdán 20 órától rendezik meg a Groupama Arénában. Siker esetén a zöld-fehérek a második selejtezőkörben a szlovák Slovan Bratislava és a grúz Dinamo Batumi párviadalának győztesével találkoznak. Az első mérkőzésen a pozsonyiak hiába játszottak 50 percig emberelőnyben, azon a találkozón sem született gól, így Grúziában dől majd el a párharc sorsa.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló:

Tobol Kosztanaj (kazah) – Ferencvárosi TC 0:0

Slovan Bratislava (szlovák) – Dinamo Batumi (grúz) 0:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotó: fradi.hu