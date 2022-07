Bajnokok Ligája: kiütéses győzelemmel jutott tovább az FTC

A magyar bajnok Ferencvárosi TC együttese az idegenbeli 0:0 után Budapesten 5:1-re legyőzte a kazah Tobolt a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, így továbbjutott a következő körbe, ahol a pozsonyi Slovan Bratislava lesz az ellenfele.

Rögtön a találkozó elején, 58 másodperc után Tokmac Nguen találta el a felsőlécet, nem sokkal később Adama Traoré pedig a vezetést is megszerezte a Fradi számára. A mali válogatott támadó a második ferencvárosi mérkőzésén az első gólját szerezte, ezzel pedig a zöld-fehérek történelemkönyvébe is beírta magát, hiszen ez volt a Ferencváros századik BEK-/BL-találata. A gól szögletrúgást követően született, miután Civic tekert középre, Traoré pedig mesterien fejelt az alsó sarokba (1:0). Az afrikai futballista a következő tizenhat percben újabb gólt szerzett (2:0), majd Aissa Laidouninak adott gólpasszt (3:0). A harmadik találat olyannyira megnyugtatta a magyar bajnokcsapat játékosait, hogy a vendégek a következő ellentámadásukból, némi meglepetésre szépítettek (3:1). Ezt követően Franck Boli és Tokmac Nguen szerezhetett volna újabb gólt, de kimaradtak a helyzetek.

A második félidő nem egészen úgy kezdődött, ahogyan a hazaiak eltervezték. A Tobol többször is eljutott Dibusz Dénes kapujáig, hol a védőknek kellett nagyot menteniük, hol a kazahok rontottak, de aztán visszavették az irányítást a hazaiak. Sztanyiszlav Csercseszov jó érzékkel cserélt, a pályára küldött Fortune Bassey nem sokkal a beállása után a kapuba passzolta a labdát (4:1), majd az utolsó pillanatokban újabb gólt ért el (5:1). A végére a Tobol játékosai elfogadták, hogy ezen az estén nincs keresnivalójuk, a hajrá perceire kiállítás miatt tíz emberre is fogyatkoztak. A Fradi összességében könnyedén, jó játékkal hozta le a párharc második meccsét, egyértelműen igazolta, hogy erősebb és jobb csapat. A Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában a pozsonyi Slovan vár a Ferencvárosra, az első mérkőzést jövő szerdán, Budapesten rendezik. A Slovan a grúz Dinamo Batumi ellen két 0:0-s döntetlent ért el a rendes játékidőt nézve, így az idegenbeli meccsükön jöhetett a hosszabbítás, ahol hátrányba is kerültek, de a 115. és a 120 +3. percben szerzett találatokkal kiharcolták a továbbjutást. A szlovák bajnok egyik alapembere egyébként az ex-ferencvárosi Holman Dávid.

A lengyel bajnok Lech Poznan a Tobolhoz hasonlóan szintén egy 5:1-es kiütésbe szaladt bele az azeri Qarabag vendégeként, amihez nagyban hozzájárult a lengyelek ukrán kapusa, Artur Rudko, akit nemrég igazoltak a Metaliszt Harkivtól. A román bajnok kolozsvári CFR Cluj meglepetésre kiesett az örmény Pjunyik Jereván ellen, míg a szlovén Maribor a Fraditól kölcsönvett Baturina duplájával verte 2:0-ra a fehérorosz Sahtyor Szoligorszk gárdáját, ami továbbjutást jelentett a vendégek számára.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. kör, visszavágók:

Ferencvárosi TC – Tobol Kosztanaj (kazah) 5:1

Dinamo Batumi (grúz) – Slovan Bratislava (szlovák) 0:0, h. u. 1:2

CFR Cluj (román) – Pjunyik Jereván (örmény) 2:2, b. u. 3:4

Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz) – Maribor (szlovén) 0:2

A 2. selejtezőkörben:

Ferencvárosi TC – Slovan Bratislava

Dinamo Kijev – Fenerbahce (török)

Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma