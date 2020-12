Befejeződött a kispályás téli bajnokság csoportköre

A beregszászi kistérségi kispályás téli bajnokság csoportkörében két nap alatt negyvenkét meccs került megrendezésre. A mérkőzéseknek a beregszászi Barátság Stadion műfüves pályái adtak otthont.

Öt gárdának sikerült százszázalékos teljesítménnyel továbbjutnia csoportjából, ráadásul a Gela csapata kapott gól nélkül tudta lehozni mind a három mérkőzését. Rajtuk kívül a Beregvidék, a Nagybégányi FC, a Somi FC, és a BKB is simán továbblépett. A négyes csoportokból a két első helyezett és a két legjobb harmadik jutott be az egyenes kieséses rendszerbe, melynek sorsolását hétfő este tartják. Az A csoportból a 9 pontos Gela és a 6 pontos Harmadnaposok, a B csoportból a Magnum és a Jánosi FC, a C csoportból a Somi FC és a Nagyberegi FC, a D csoportból pedig Nagybégány és a Beregvidék ISE kvalifikálta magát a következő körbe. Az E csoport győztese a Beregvidéki FC lett, mögöttük a Junyiszty és Gát is továbbjutott a legjobb tizenhat közé. Az F csoportot a BKB és a Rossoneri képviseli majd a kieséses rendszerben, a G csoportból pedig Munkács mögött Badaló és Asztély is továbblépett.

A csoportkör eredményei a következők:

A csoport:

Harmadnaposok – BBP 1:0

Gela – Zápszony 2:0

Zápszony – Harmadnaposok 2:4

BBP – Gela 0:2

Gela – Harmadnaposok 6:0

BBP – Zápszony 1:4

B csoport:

Jánosi – Magnum 1:2

Mustang – Buster 1:0

Buster – Jánosi 1:5

Magnum – Mustang 1:0

Mustang – Jánosi 1:4

Magnum – Buster 2:2

C csoport:

Nagybereg – Som 0:1

Fornos – Sportiskola-2005 1:0

Sportiskola-2005 – Nagybereg 1:4

Som – Fornos 5:1

Fornos – Nagybereg 0:4

Sportiskola-2005 – Som 0:6

D csoport:

Nagybégány – Kalász Sportiskola 4:0

Titán – Beregvidék ISE 0:1

Beregvidék ISE – Nagybégány 1:4

Titán – Kalász Sportiskola 3:1

Nagybégány – Titán 6:0

Beregvidék ISE – Kalász Sportiskola 5:1

E csoport:

Beregvidék – Junyiszty 3:1

Beregszász – Gát 0:4

Gát – Beregvidék 2:4

Junyiszty – Beregszász 6:0

Beregszász – Beregvidék 0:4

Gát – Junyiszty 1:2

F csoport:

Nagybakta – Inter 3:2

BKB – Rossoneri 1:0

Rossoneri – Nagybakta 2:1

Inter – BKB 0:5

Rossoneri – Inter 1:0

Nagybakta – BKB 2:3

G csoport:

Asztély – Badaló 1:1

Munkács – Másnaposok 3:1

Másnaposok – Asztély 0:6

Badaló – Munkács 3:3

Munkács – Asztély 6:0

Másnaposok – Badaló 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma