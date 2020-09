Beregvidék-győzelem a rangadón, nagyberegi siker Kígyós ellen

A Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság második fordulóját rendezték meg vasárnap a beregszászi Barátság Stadionban és a nagybaktai futballpályán. A csapatok ismét gólgazdag mérkőzéseket játszottak, és néhány találkozón ezúttal is megmutatkozott a felkészültségbeli különbség.

A forduló rangadóját a Beregvidéki FC és a Zápszonyi FC csapata játszotta egymással, akik az előző fordulóban hat, illetve tíz góllal győzték le ellenfelüket. A találkozó irányítását a beregszászi csapat vette a kezébe, és a vezetést is nekik sikerült megszerezniük Kemény Gábor révén. A második félidőben született még egy Beregvidék-gól, Marton Tibor növelte kettőre a beregszászi előnyt. Az állás ezután már nem változott, a Beregvidéki FC második mérkőzését is megnyerte, és kapott gól nélkül hozták le ezt az összecsapást is (2:0).

Az újonc Nagymuzsalyi FC az első fordulóban elszenvedett 0:6 után a Nagybégányi FC ellen készült javítani. A nagybégányi csapat erre nem sok esélyt adott, ezúttal is négyet vágott ellenfelének, most viszont kapott gól nélkül hagyták el a pályát (0:4).

A „szomszédvárak” rangadóján a Nagyberegi Talizmán 2:0-ra legyőzte a Kígyósi FC csapatát, akik továbbra is pont nélkül állnak.

A másik újonc, Kovászói FC ismét nagy pofonba szaladt bele, a zápszonyi tízes után a Nagybaktai FC-től „csak” nyolcat kapott a főleg fiatalokból álló egyesület.

Ismét vereséget szenvedett a nagyszőlősi járási Tiszakeresztúri FC, mely ezúttal a Badalói FC gárdájától kapott egy négyest. Az ugocsai csapat egyszer volt eredményes a Tisza-partiak ellen (1:4).

A Munkácsi járási labdarúgó-bajnokságban hazai pályán szenvedett kiütéses vereséget a Derceni FC, akik a veretlen Mezőterebesi FC csapatától kaptak méretes zakót (1:7).

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 2. forduló:

Beregvidéki FC – Zápszonyi FC 2:0

Nagymuzsalyi FC – Nagybégányi FC 0:4

Nagyberegi Talizmán – Kígyósi FC 2:0

Kovászói FC – Nagybaktai FC 0:8

Tiszakeresztúri FC – Badalói FC 1:4

A bajnokság állása: 1. Nagybaktai FC 6 pont (12:1), 2. Beregvidéki FC 6 (8:0), 3. Nagybégányi FC 6 (8:3), 4. Badalói FC 4 (8:5), 5. Nagyberegi Talizmán 4 (6:4), 6. Zápszonyi FC 3 (10:2), 7. Kígyósi FC 0 (3:6), 8. Tiszakeresztúri FC 0 (2:8), 9. Nagymuzsalyi FC 0 (0:10), 10. Kovászói FC 0 (0:18).

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 5. forduló:

Derceni FC – Mezőterebesi FC 1:7

Ignéci FC – Gorondi FC 2:2

Kölcsényi FC – Nagylucskai Kalász 0:2

A bajnokság állása: 1. Mezőterebesi FC 13 pont (20:2), 2. Nagylucskai Kalász 12 (15:6), 3. Kölcsényi FC 8 (5:4), 4. Derceni FC 6 (8:14), 5. Gorondi FC 2 (3:16), 6. Ignéci FC 1 (3:12).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma