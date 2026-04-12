XIV. alkalommal valósult meg a Buzánszky Jenő Kupa

Kárpátalja.ma Sport

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 14. alkalommal valósította meg a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

A program névadója, Buzánszky Jenő, neves magyar futballista, 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, a legendás Aranycsapat egykori jobb hátvédje. A torna tisztelegni kíván a sportoló emléke és pályafutása előtt, amelyet szeretnénk a kárpátaljai fiatal sporttehetségek elé állítani, mint követendő példát.

A kupa célja a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, Kárpátalja ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, támogatása. A verseny védnöke Ifj. Buzánszky Jenő a Miniszterelnöki Kabinetiroda Pénzügyi Főosztálya OVI- Sport Közhasznú Alapítvány miniszterelnöki kapcsolattartója.

A labdarúgó kupára 2026. január 5. – március 13. között lehetett jelentkezni az alábbi kategóriában:

  • 1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig)
  • 2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek)
  • 3. Lánycsapat (17 éves korig).

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupára jelentkező csapatok, játékosok száma 2013–2026 között az alábbiak szerint alakult:

S.sz.ÉvCsapatok számaJátékosok száma
1.2013438
2.2014977
3.2015555
4.2016981
5.2017767
6.201815163
7.201911138
8.202014117
9.202116154
10.202213122
11.202314141
12.202431310
13.202531313
14.202627264
Összesen:2062040

A tornára 24 oktatási intézményből 27 csapat nyújtotta be jelentkezését (10 általános iskolás, 15 középiskolás fiú, 2 lánycsapat kategóriában), összesen 264 játékossal, 26 edzővel.

S.sz.Csapat neveKategóriaJátékosok létszámaOktatási intézmény neveEdző neve
1.Halábori TiszavirágÁltalános iskolás fiúk (15 éves korig)8Halábori GimnáziumKovács István
2.Zápszonyi gimi8Zápszonyi GimnáziumTuróci Menyhért
3.Verbovets10Verbőci KözépiskolaMaruska Mihály
4.Nagyberegi farkasok12Nagyberegi Református LíceumGéczi Tihamér
5.Sztojkások11Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumKész Szabolcs
6.Szernyei Focisuli15Szernyei Általános IskolaTar Endre
7.Daykások12Ungvári Dayka Gábor LíceumKuhta Gergő
8.Somi FC7Somi GimnáziumDemeter Róbert
9.Kossuth Lajos Líceum9Beregszászi Kossuth Lajos LíceumCsuha Dániel
10.Csillagok10Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református LíceumHadinyák József
1.Nagyberegi tigrisek                              Középiskolás fiúk (15-17 évesek)10Nagyberegi Dobrai Péter KözépiskolaBíró Béla
2.II. RFKME FSZI9II. RFKME FSZIMedve Maxim
3.Kaszony FC11Kaszonyi Arany János LíceumLőrinc Zsuzsanna
4.NDRL FC12Nagydobronyi Református LíceumBara Csaba
5.Verbőc FC Elite10Verbőci KözépiskolaBuda Patrik
6.Fire Ball12Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi TagintézményOláh Ildikó, Bocskor Károly
7.FC Visk7Viski Kölcsey Ferenc LíceumMunkácsi Inga
8.KML Nagydobrony8Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi TagintézményBalog János
9.Vikingek9Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református LíceumHadinyák József
10.KML Beregszász10Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi TagintézményOmbódi Gábor
11.Fc Péterfalva KML10Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszapéterfalvi TagintézményPacuha László, Biki Róbert
12.Fornos FC9Fornosi GimnáziumKukri Zoltán
13.BETHLEN FC8Beregszászi Bethlen Gábor LíceumGál Ferenc
14.Fc Rom9Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola
Munkácsi 14. számú Általános Iskola		Horvát József
15.Dobrony FC9Nagydobronyi LíceumSzanyi – Szabó János
1.Nagyberegi vadmacskákLánycsapat (17 éves korig)10Nagyberegi Dobrai Péter KözépiskolaBíró Béla
2.Fúriák9Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi TagintézményOláh Ildikó, Bocskor Károly
   264  

2026. április 11-én mérhették össze ügyességüket körmérkőzéses rendszerben 5+1-es felállásban (kispályás mérkőzés), 1×15 perces játékidőben.

A középiskolás fiú kategóriából a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola – Munkácsi 14. számú Általános Iskola csapata, az Fc Rom, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézmény csapata, a KML Nagydobrony és a Verbőci Középiskola csapata, a Verbőc FC Elite nem vett részt a kupán.

Az általános iskolás fiú kategóriából a Halábori Gimnázium csapata, a Halábori Tiszavirág, a Somi Gimnázium csapata, a Somi FC és a Verbőci Középiskola csapata, a Verbovets nem vett részt a labdarúgó kupán.

A két lány csapat nem mérkőzött meg egymással, mivel a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola csapata visszalépett a versenytől, így a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézményének nem volt vetélytársa.

A verseny két kategóriában, 6 pályán zajlott:

S.szHelyszín és kategória megnevezéseMérkőző csapatok
1.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (Középiskolás fiúk (15–17 évesek))1.        Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (Csapatnév: BETHLEN FC) 2.        Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum (Csapatnév: Vikingek)
2.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (Általános iskolás fiúk (15 éves korig))1.         Nagyberegi Líceum (Csapatnév: Nagyberegi farkasok) 2.         Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (Csapatnév: Kossuth Lajos Líceum) 3.         Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum (Csapatnév: Sztojkások)
3.RE Egészségügyi és Sportcentruma (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek))1.         Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszapéterfalvai Tagintézmény (Csapatnév: FC Péterfalva KML) 2.         Kaszonyi Arany János Líceum (Csapatnév: Kaszony FC) 3.         Nagydobronyi Református Líceum (Csapatnév: NDRL FC) 4.         II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézmény (Csapatnév: II. RFKME FSZI)
4.II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek))1.         Viski Kölcsey Ferenc Liceum (Csapatnév: FC Visk) 2.         Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény (Csapatnév: KML Beregszász) 3.         Fornosi Gimnázium (Csapatnév: Fornos FC)
5.„Kárpátalja” Sportkomplexum (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek))1.         Nagyberegi Dobrai Peter középiskola (Csapatnév: Nagyberegi tigrisek) 2.         Nagydobronyi Líceum (Csapatnév: Dobronyi FC) 3.         Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi Tagintézmény (Csapatnév: Fire Ball)
6.Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház sportpályája (Általános iskolás fiúk (15 éves korig))1.         Zápszonyi Gimnázium (Csapatnév: Zápszonyi gimi) 2.         Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Liceum (Csapatnév: Csillagok) 3.         Szernyei Általános Iskola (Csapatnév: Szernyei Focisuli) 4.         Ungvári Dayka Gábor Líceum (Csapatnév: Daykások)

A program szakmai referense: Vizáver Árpád, a II. RFKME Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója, testnevelő tanára.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a rendezvény házigazdája, Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a rendezvény házigazdája, Berghauer Sándor, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese, Magyar Zoltán, a Magyar Országgyűlési Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, korábban, a Ferencváros és a Magyar Olimpiai és Nemzeti Válogatott igazgatója, Zseltvay-Vezsdel Emese, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatója és Vizáver Árpád, a program szakmai referense, a Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója, testnevelő tanára.

A labdarúgó kupa eredménye az alábbi:

Általános iskolás fiú csapatok (15 éves korig)

  • I. hely:  Csillagok – Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
  • II. hely: Sztojkások – Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
  • III. hely: Kossuth Lajos Líceum – Beregszászi Kossuth Lajos Líceum

Legjobb mezőnyjátékos: Budaházi Tamás – Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum

Legjobb góllövő: Harapkó Milán – Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum

Legjobb kapus: Veréb Árlen – Beregszászi Kossuth Lajos Líceum

Középiskolás fiú csapatok (15–17 éves korig)

  • I. hely: II. RFKME FSZI
  • II. hely: KML Beregszász – Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény 
  • III. hely: Nagyberegi tigrisek – Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 

Legjobb mezőnyjátékos: Főző Attila – Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény 

Legjobb góllövő: Nagy Milán – II. RFKME FSZI

Legjobb kapus: Úr Balázs – Nagydobronyi Líceum

A labdarúgó torna végén minden résztvevő elismerő oklevélben részült, az 1–3. helyezettek pedig kupákat, érmeket, okleveleket, valamint labdákat vehettek át.  

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai miden résztvevőnek gratulál az elért eredményhez!

Váradi Natália, a verseny szervezője

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány