XIV. alkalommal valósult meg a Buzánszky Jenő Kupa
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 14. alkalommal valósította meg a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.
A program névadója, Buzánszky Jenő, neves magyar futballista, 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, a legendás Aranycsapat egykori jobb hátvédje. A torna tisztelegni kíván a sportoló emléke és pályafutása előtt, amelyet szeretnénk a kárpátaljai fiatal sporttehetségek elé állítani, mint követendő példát.
A kupa célja a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, Kárpátalja ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, támogatása. A verseny védnöke Ifj. Buzánszky Jenő a Miniszterelnöki Kabinetiroda Pénzügyi Főosztálya OVI- Sport Közhasznú Alapítvány miniszterelnöki kapcsolattartója.
A labdarúgó kupára 2026. január 5. – március 13. között lehetett jelentkezni az alábbi kategóriában:
- 1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig)
- 2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek)
- 3. Lánycsapat (17 éves korig).
A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupára jelentkező csapatok, játékosok száma 2013–2026 között az alábbiak szerint alakult:
|S.sz.
|Év
|Csapatok száma
|Játékosok száma
|1.
|2013
|4
|38
|2.
|2014
|9
|77
|3.
|2015
|5
|55
|4.
|2016
|9
|81
|5.
|2017
|7
|67
|6.
|2018
|15
|163
|7.
|2019
|11
|138
|8.
|2020
|14
|117
|9.
|2021
|16
|154
|10.
|2022
|13
|122
|11.
|2023
|14
|141
|12.
|2024
|31
|310
|13.
|2025
|31
|313
|14.
|2026
|27
|264
|Összesen:
|206
|2040
A tornára 24 oktatási intézményből 27 csapat nyújtotta be jelentkezését (10 általános iskolás, 15 középiskolás fiú, 2 lánycsapat kategóriában), összesen 264 játékossal, 26 edzővel.
|S.sz.
|Csapat neve
|Kategória
|Játékosok létszáma
|Oktatási intézmény neve
|Edző neve
|1.
|Halábori Tiszavirág
|Általános iskolás fiúk (15 éves korig)
|8
|Halábori Gimnázium
|Kovács István
|2.
|Zápszonyi gimi
|8
|Zápszonyi Gimnázium
|Turóci Menyhért
|3.
|Verbovets
|10
|Verbőci Középiskola
|Maruska Mihály
|4.
|Nagyberegi farkasok
|12
|Nagyberegi Református Líceum
|Géczi Tihamér
|5.
|Sztojkások
|11
|Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Kész Szabolcs
|6.
|Szernyei Focisuli
|15
|Szernyei Általános Iskola
|Tar Endre
|7.
|Daykások
|12
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kuhta Gergő
|8.
|Somi FC
|7
|Somi Gimnázium
|Demeter Róbert
|9.
|Kossuth Lajos Líceum
|9
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Csuha Dániel
|10.
|Csillagok
|10
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|Hadinyák József
|1.
|Nagyberegi tigrisek
|Középiskolás fiúk (15-17 évesek)
|10
|Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola
|Bíró Béla
|2.
|II. RFKME FSZI
|9
|II. RFKME FSZI
|Medve Maxim
|3.
|Kaszony FC
|11
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Lőrinc Zsuzsanna
|4.
|NDRL FC
|12
|Nagydobronyi Református Líceum
|Bara Csaba
|5.
|Verbőc FC Elite
|10
|Verbőci Középiskola
|Buda Patrik
|6.
|Fire Ball
|12
|Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi Tagintézmény
|Oláh Ildikó, Bocskor Károly
|7.
|FC Visk
|7
|Viski Kölcsey Ferenc Líceum
|Munkácsi Inga
|8.
|KML Nagydobrony
|8
|Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézmény
|Balog János
|9.
|Vikingek
|9
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|Hadinyák József
|10.
|KML Beregszász
|10
|Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény
|Ombódi Gábor
|11.
|Fc Péterfalva KML
|10
|Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszapéterfalvi Tagintézmény
|Pacuha László, Biki Róbert
|12.
|Fornos FC
|9
|Fornosi Gimnázium
|Kukri Zoltán
|13.
|BETHLEN FC
|8
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|Gál Ferenc
|14.
|Fc Rom
|9
|Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola
Munkácsi 14. számú Általános Iskola
|Horvát József
|15.
|Dobrony FC
|9
|Nagydobronyi Líceum
|Szanyi – Szabó János
|1.
|Nagyberegi vadmacskák
|Lánycsapat (17 éves korig)
|10
|Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola
|Bíró Béla
|2.
|Fúriák
|9
|Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi Tagintézmény
|Oláh Ildikó, Bocskor Károly
|264
2026. április 11-én mérhették össze ügyességüket körmérkőzéses rendszerben 5+1-es felállásban (kispályás mérkőzés), 1×15 perces játékidőben.
A középiskolás fiú kategóriából a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola – Munkácsi 14. számú Általános Iskola csapata, az Fc Rom, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézmény csapata, a KML Nagydobrony és a Verbőci Középiskola csapata, a Verbőc FC Elite nem vett részt a kupán.
Az általános iskolás fiú kategóriából a Halábori Gimnázium csapata, a Halábori Tiszavirág, a Somi Gimnázium csapata, a Somi FC és a Verbőci Középiskola csapata, a Verbovets nem vett részt a labdarúgó kupán.
A két lány csapat nem mérkőzött meg egymással, mivel a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola csapata visszalépett a versenytől, így a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézményének nem volt vetélytársa.
A verseny két kategóriában, 6 pályán zajlott:
|S.sz
|Helyszín és kategória megnevezése
|Mérkőző csapatok
|1.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (Középiskolás fiúk (15–17 évesek))
|1. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (Csapatnév: BETHLEN FC) 2. Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum (Csapatnév: Vikingek)
|2.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (Általános iskolás fiúk (15 éves korig))
|1. Nagyberegi Líceum (Csapatnév: Nagyberegi farkasok) 2. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (Csapatnév: Kossuth Lajos Líceum) 3. Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum (Csapatnév: Sztojkások)
|3.
|RE Egészségügyi és Sportcentruma (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek))
|1. Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszapéterfalvai Tagintézmény (Csapatnév: FC Péterfalva KML) 2. Kaszonyi Arany János Líceum (Csapatnév: Kaszony FC) 3. Nagydobronyi Református Líceum (Csapatnév: NDRL FC) 4. II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézmény (Csapatnév: II. RFKME FSZI)
|4.
|II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek))
|1. Viski Kölcsey Ferenc Liceum (Csapatnév: FC Visk) 2. Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény (Csapatnév: KML Beregszász) 3. Fornosi Gimnázium (Csapatnév: Fornos FC)
|5.
|„Kárpátalja” Sportkomplexum (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek))
|1. Nagyberegi Dobrai Peter középiskola (Csapatnév: Nagyberegi tigrisek) 2. Nagydobronyi Líceum (Csapatnév: Dobronyi FC) 3. Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi Tagintézmény (Csapatnév: Fire Ball)
|6.
|Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház sportpályája (Általános iskolás fiúk (15 éves korig))
|1. Zápszonyi Gimnázium (Csapatnév: Zápszonyi gimi) 2. Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Liceum (Csapatnév: Csillagok) 3. Szernyei Általános Iskola (Csapatnév: Szernyei Focisuli) 4. Ungvári Dayka Gábor Líceum (Csapatnév: Daykások)
A program szakmai referense: Vizáver Árpád, a II. RFKME Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója, testnevelő tanára.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a rendezvény házigazdája, Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a rendezvény házigazdája, Berghauer Sándor, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese, Magyar Zoltán, a Magyar Országgyűlési Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, korábban, a Ferencváros és a Magyar Olimpiai és Nemzeti Válogatott igazgatója, Zseltvay-Vezsdel Emese, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatója és Vizáver Árpád, a program szakmai referense, a Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója, testnevelő tanára.
A labdarúgó kupa eredménye az alábbi:
Általános iskolás fiú csapatok (15 éves korig)
- I. hely: Csillagok – Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
- II. hely: Sztojkások – Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
- III. hely: Kossuth Lajos Líceum – Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
Legjobb mezőnyjátékos: Budaházi Tamás – Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
Legjobb góllövő: Harapkó Milán – Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
Legjobb kapus: Veréb Árlen – Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
Középiskolás fiú csapatok (15–17 éves korig)
- I. hely: II. RFKME FSZI
- II. hely: KML Beregszász – Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény
- III. hely: Nagyberegi tigrisek – Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola
Legjobb mezőnyjátékos: Főző Attila – Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény
Legjobb góllövő: Nagy Milán – II. RFKME FSZI
Legjobb kapus: Úr Balázs – Nagydobronyi Líceum
A labdarúgó torna végén minden résztvevő elismerő oklevélben részült, az 1–3. helyezettek pedig kupákat, érmeket, okleveleket, valamint labdákat vehettek át.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai miden résztvevőnek gratulál az elért eredményhez!
Váradi Natália, a verseny szervezője
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány