XIV. alkalommal valósult meg a Buzánszky Jenő Kupa

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 14. alkalommal valósította meg a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

A program névadója, Buzánszky Jenő, neves magyar futballista, 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, a legendás Aranycsapat egykori jobb hátvédje. A torna tisztelegni kíván a sportoló emléke és pályafutása előtt, amelyet szeretnénk a kárpátaljai fiatal sporttehetségek elé állítani, mint követendő példát.

A kupa célja a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, Kárpátalja ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, támogatása. A verseny védnöke Ifj. Buzánszky Jenő a Miniszterelnöki Kabinetiroda Pénzügyi Főosztálya OVI- Sport Közhasznú Alapítvány miniszterelnöki kapcsolattartója.

A labdarúgó kupára 2026. január 5. – március 13. között lehetett jelentkezni az alábbi kategóriában:

1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig)

2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek)

3. Lánycsapat (17 éves korig).

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupára jelentkező csapatok, játékosok száma 2013–2026 között az alábbiak szerint alakult:

S.sz. Év Csapatok száma Játékosok száma 1. 2013 4 38 2. 2014 9 77 3. 2015 5 55 4. 2016 9 81 5. 2017 7 67 6. 2018 15 163 7. 2019 11 138 8. 2020 14 117 9. 2021 16 154 10. 2022 13 122 11. 2023 14 141 12. 2024 31 310 13. 2025 31 313 14. 2026 27 264 Összesen: 206 2040

A tornára 24 oktatási intézményből 27 csapat nyújtotta be jelentkezését (10 általános iskolás, 15 középiskolás fiú, 2 lánycsapat kategóriában), összesen 264 játékossal, 26 edzővel.

S.sz. Csapat neve Kategória Játékosok létszáma Oktatási intézmény neve Edző neve 1. Halábori Tiszavirág Általános iskolás fiúk (15 éves korig) 8 Halábori Gimnázium Kovács István 2. Zápszonyi gimi 8 Zápszonyi Gimnázium Turóci Menyhért 3. Verbovets 10 Verbőci Középiskola Maruska Mihály 4. Nagyberegi farkasok 12 Nagyberegi Református Líceum Géczi Tihamér 5. Sztojkások 11 Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum Kész Szabolcs 6. Szernyei Focisuli 15 Szernyei Általános Iskola Tar Endre 7. Daykások 12 Ungvári Dayka Gábor Líceum Kuhta Gergő 8. Somi FC 7 Somi Gimnázium Demeter Róbert 9. Kossuth Lajos Líceum 9 Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Csuha Dániel 10. Csillagok 10 Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum Hadinyák József 1. Nagyberegi tigrisek Középiskolás fiúk (15-17 évesek) 10 Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola Bíró Béla 2. II. RFKME FSZI 9 II. RFKME FSZI Medve Maxim 3. Kaszony FC 11 Kaszonyi Arany János Líceum Lőrinc Zsuzsanna 4. NDRL FC 12 Nagydobronyi Református Líceum Bara Csaba 5. Verbőc FC Elite 10 Verbőci Középiskola Buda Patrik 6. Fire Ball 12 Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi Tagintézmény Oláh Ildikó, Bocskor Károly 7. FC Visk 7 Viski Kölcsey Ferenc Líceum Munkácsi Inga 8. KML Nagydobrony 8 Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézmény Balog János 9. Vikingek 9 Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum Hadinyák József 10. KML Beregszász 10 Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény Ombódi Gábor 11. Fc Péterfalva KML 10 Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszapéterfalvi Tagintézmény Pacuha László, Biki Róbert 12. Fornos FC 9 Fornosi Gimnázium Kukri Zoltán 13. BETHLEN FC 8 Beregszászi Bethlen Gábor Líceum Gál Ferenc 14. Fc Rom 9 Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Munkácsi 14. számú Általános Iskola Horvát József 15. Dobrony FC 9 Nagydobronyi Líceum Szanyi – Szabó János 1. Nagyberegi vadmacskák Lánycsapat (17 éves korig) 10 Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola Bíró Béla 2. Fúriák 9 Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi Tagintézmény Oláh Ildikó, Bocskor Károly 264

2026. április 11-én mérhették össze ügyességüket körmérkőzéses rendszerben 5+1-es felállásban (kispályás mérkőzés), 1×15 perces játékidőben.

A középiskolás fiú kategóriából a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola – Munkácsi 14. számú Általános Iskola csapata, az Fc Rom, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézmény csapata, a KML Nagydobrony és a Verbőci Középiskola csapata, a Verbőc FC Elite nem vett részt a kupán.

Az általános iskolás fiú kategóriából a Halábori Gimnázium csapata, a Halábori Tiszavirág, a Somi Gimnázium csapata, a Somi FC és a Verbőci Középiskola csapata, a Verbovets nem vett részt a labdarúgó kupán.

A két lány csapat nem mérkőzött meg egymással, mivel a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola csapata visszalépett a versenytől, így a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Tagintézményének nem volt vetélytársa.

A verseny két kategóriában, 6 pályán zajlott:

S.sz Helyszín és kategória megnevezése Mérkőző csapatok 1. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (Középiskolás fiúk (15–17 évesek)) 1. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (Csapatnév: BETHLEN FC) 2. Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum (Csapatnév: Vikingek) 2. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (Általános iskolás fiúk (15 éves korig)) 1. Nagyberegi Líceum (Csapatnév: Nagyberegi farkasok) 2. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum (Csapatnév: Kossuth Lajos Líceum) 3. Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum (Csapatnév: Sztojkások) 3. RE Egészségügyi és Sportcentruma (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek)) 1. Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszapéterfalvai Tagintézmény (Csapatnév: FC Péterfalva KML) 2. Kaszonyi Arany János Líceum (Csapatnév: Kaszony FC) 3. Nagydobronyi Református Líceum (Csapatnév: NDRL FC) 4. II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézmény (Csapatnév: II. RFKME FSZI) 4. II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek)) 1. Viski Kölcsey Ferenc Liceum (Csapatnév: FC Visk) 2. Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény (Csapatnév: KML Beregszász) 3. Fornosi Gimnázium (Csapatnév: Fornos FC) 5. „Kárpátalja” Sportkomplexum (Középiskolás fiúk (15 -17 évesek)) 1. Nagyberegi Dobrai Peter középiskola (Csapatnév: Nagyberegi tigrisek) 2. Nagydobronyi Líceum (Csapatnév: Dobronyi FC) 3. Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi Tagintézmény (Csapatnév: Fire Ball) 6. Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház sportpályája (Általános iskolás fiúk (15 éves korig)) 1. Zápszonyi Gimnázium (Csapatnév: Zápszonyi gimi) 2. Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Liceum (Csapatnév: Csillagok) 3. Szernyei Általános Iskola (Csapatnév: Szernyei Focisuli) 4. Ungvári Dayka Gábor Líceum (Csapatnév: Daykások)

A program szakmai referense: Vizáver Árpád, a II. RFKME Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója, testnevelő tanára.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a rendezvény házigazdája, Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a rendezvény házigazdája, Berghauer Sándor, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese, Magyar Zoltán, a Magyar Országgyűlési Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, korábban, a Ferencváros és a Magyar Olimpiai és Nemzeti Válogatott igazgatója, Zseltvay-Vezsdel Emese, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatója és Vizáver Árpád, a program szakmai referense, a Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója, testnevelő tanára.

A labdarúgó kupa eredménye az alábbi:

Általános iskolás fiú csapatok (15 éves korig)

I. hely: Csillagok – Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum

II. hely: Sztojkások – Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum

III. hely: Kossuth Lajos Líceum – Beregszászi Kossuth Lajos Líceum

Legjobb mezőnyjátékos: Budaházi Tamás – Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum

Legjobb góllövő: Harapkó Milán – Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum

Legjobb kapus: Veréb Árlen – Beregszászi Kossuth Lajos Líceum

Középiskolás fiú csapatok (15–17 éves korig)

I. hely: II. RFKME FSZI

II. hely: KML Beregszász – Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény

III. hely: Nagyberegi tigrisek – Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola

Legjobb mezőnyjátékos: Főző Attila – Kárpátaljai Magyar Líceum Beregszászi Tagintézmény

Legjobb góllövő: Nagy Milán – II. RFKME FSZI

Legjobb kapus: Úr Balázs – Nagydobronyi Líceum

A labdarúgó torna végén minden résztvevő elismerő oklevélben részült, az 1–3. helyezettek pedig kupákat, érmeket, okleveleket, valamint labdákat vehettek át.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai miden résztvevőnek gratulál az elért eredményhez!

Váradi Natália, a verseny szervezője

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány