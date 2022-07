EKL: nyert a Fehérvár és a Kisvárda, kikapott a Puskás Akadémia

A labdarúgó Európa Konferencia Liga 2. selejtezőkörének első mérkőzésén a MOL Fehérvár 4:1-re legyőzte hazai pályán az azeri Qabalát, így nagy eséllyel már el is döntötte a továbbjutás sorsát a magyar együttes. Megkezdte szereplését a Kisvárda is, amely Kazahsztánban 1:0-s győzelmet aratott a Kajrat Almati otthonában. Ezzel a magyar bajnoki ezüstérmesnek jó esélyei vannak a továbbjutásra. Az ukrán Vorszkla Poltava is győzelemmel kezdett: Viktor Szkripnik tanítványai 3:2-re verték a svéd AIK Stockholmot. A Puskás Akadémia már nem volt ennyire sikeres, a magyar bronzérmes 3:0-s vereséget szenvedett a jóval esélyesebbnek tartott portugál Vitória Guimaraes vendégeként.

Székesfehérváron az azeriek első helyzetüket gólra váltották: egy alapvonalról érkező beadást követően Raphael Alemao egyedül maradt a tizenegyespont környékén, így kényelmesen le tudta venni a labdát, megnézte, hogy merre mozdul a kivetődő Kovács Dániel, és a hálóba passzolt (0:1). A Vidi játékosai azonnal letámadták az azerieket: Loic Nego laposan középre küldött labdáját Kenan Kodro háttal az azeri kapunak átvette, majd fordulásból a jobb sarokba lőtte (1:1). Az első félidőt Adrian Rus helyzete zárta. A román védő egy szöglet után közelről a lécre fejelte a labdát, de a második félidőben már sikeresebb volt: jobbról érkezett, és közelről a hálóba fejelt (2:1). A tavaszt Újpesten kölcsönben töltő Budu Zivzivadze is játéklehetőséget kapott a második félidőben. Előbb Kodro váltotta gólra helyzetét, amivel kétgólos előnnyel fordultak a piros-kékek az utolsó negyedórára (3:1), majd a végén jött a kegyelemdöfés. A meccs végére tovább nőtt a fehérvári előny, Zivzivadze is betalált, kialakítva a 4:1-es végeredményt.

A Kisvárda is bemutatkozott az európai kupaporondon, amihez Közép-Ázsiába kellett elutaznia. A Kajrat Almati hosszú ideje állandó résztvevője a nemzetközi kupáknak, tavaly a csoportkörig jutott az EKL-ben. Veszélyes szögletekkel indult a mérkőzés, a Kisvárda hármat is kiharcolt az első hat percben, és Driton Camaj beadásai után Dominik Kovacic két fejese után gól születhetett volna. A túloldalon is szöglet után veszélyeztetett először a Kajrat, addig pattogott a labda a tizenhatosnál, mígnem Joao Paulo csak kevéssel lőtt a bal alsó sarok mellé. A kárpátaljai Hej Viktor és a lengyel Rafal Makowski távolról leadott lövésénél a labda veszélyeztette, de elkerülte a kaput, majd egy szép akció végén Jasir Asani megszerezte a kisvárdai futballcsapat történetének első nemzetközi kupás gólját. A magyar ezüstérmes ezzel megszerezte a győzelmet, így nyugodtabban várhatja a kisvárdai visszavágót.

Háromgólos vereségével a kiesés szélére sodródott a Puskás Akadémia, bár ha kicsit szerencsésebbek a felcsútiak, születhetett volna szorosabb eredmény is a portugál Guimaraes otthonában. A székelyföldi Sepsi OSK hátrányból fordított a szlovén Olimpija Ljubljana ellen, és 3:1-es sikerének köszönhetően előnnyel utazhatnak a szlovén fővárosba. A felvidéki Dunaszerdahely minden gond nélkül nyert 2:0-ra a feröer-szigeteki Vikingur otthonában. Az ukrán Vorszkla Poltava szoros mérkőzésen, hivatalosan pályaválasztóként, de valójában ellenfele, az AIK Stockholm otthonában aratott 3:2-es sikert.

A Konferencia Ligában pályára lépő magyar és ukrán együttesek nyugodtabbak lehetnek a jövő heti visszavágók előtt, mint a Bajnokok Ligájában szereplők, ugyanis a Dinamo Kijev a „hazai” (Lengyelországban léptek pályára) 0:0-s eredményt követően utazhat Isztanbulba, a Fenerbahcéhez, a Ferencváros pedig a meglepő budapesti vereségén (1:2) kell, hogy javítson Pozsonyban a Slovan ellen, ha nem szeretnének kiesni az elsőszámú európai kupasorozatból.

Európa Konferencia Liga, 2. selejtezőkör:

Vikingur (feröeri) – DAC Dunaszerdahely (szlovákiai) 0:2

Kajrat Almati (kazah) – Kisvárda 0:1

MOL Fehérvár – Qabala (azeri) 4:1

Vitória Guimaraes (portugál) – Puskás Akadémia 3:0

Vorszkla Poltava – AIK Stockholm 3:2

Sepsi OSK (romániai) – Olimpija Ljubljana (szlovén) 3:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotó: molfehervarfc.hu