Európa-liga: az AC Milan sem tudta megállítani a Ferencvárost

A Ferencváros nagy meglepetésre 2-0-ra győzött csütörtökön az olasz AC Milan vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.

A magyar kupagyőztes hiába futballozott veszélyesebben az első félidőben, a szünetig nem született gól. A második játékrész elején viszont egy kapushibát kihasználva a haiti Lenny Joseph eredményes volt, majd a 66. percben egy mintaszerű kontra végén a második találatával eldöntötte az összecsapást. Az FTC emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, mert a Joseph helyére beállt nigériai Bamidele Yusufot könyöklésért a 77. percben kiállították.

Ezt megelőzően ötven éve nyert magyar klubcsapat a legendás San Siróban, akkor a Bp. Honvéd az Internazionalét múlta felül 1-0-ra.

A nemzetközi porondon idén a selejtezővel együtt mind a 12 meccsén veretlen, a főtáblán százszázalékos Ferencváros a november 26-i ötödik fordulóban a szlovén Celjét fogadja.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

AC Milan (olasz)-Ferencvárosi TC 0-2 (0-0)

Milánó, San Siro, 45 ezer néző, v.: Urs Schnyder (svájci)

gólszerző: Joseph (52., 66.)

piros lap: Yusuf (77.)

sárga lap: Cissé (32.), De Winter (51.), illetve Nagy Á. (94.)

AC MILAN:

Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Jashari (Modric, 63.), Musah (Moreira, a szünetben), Cissé (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – Ramos

FERENCVÁROSI TC:

Dibusz – Osváth, Raemakers, Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu (Arzani, 93.) – Birmancevic (Levi, 86.), Bero (Madarász, 67.), Zachariassen (Maiga, 86.) – Joseph (Yusuf, 67.)

MTI

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