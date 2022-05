Európai felkészülési körúton az ukrán labdarúgó-válogatott

Félkészülési és egyben jótékonysági mérkőzéseken vesz részt Európa-szerte az ukrán labdarúgó-válogatott, amely a Nemzetek Ligája B divíziójának küzdelmein kívül a világbajnoki-selejtező play-off meccseire is hangol az európai klubcsapatok elleni találkozókkal.

Az ukrán nemzeti együttes első felkészülési mérkőzésén a német bajnokság 10. helyét megszerző Borussia Mönchengladbach ellen lépett pályára 20 ezer néző előtt. A Borussia-Parkban rendezett összecsapáson a 9. percben Mudrik góljával az ukránok szerezték meg a vezetést, amire a 14. percben érkezett a németek válasza, Noss egyenlített. A második félidőre az ukránok kettőt, a németek pedig nyolcat cseréltek. A találkozó hajrájában Pikhaljonok révén végül a még légiósok nélkül felálló ukrán válogatott szerezte meg a győzelmet.

Az olasz Empoli elleni találkozón már a légiósok is pályára léphettek Olekszandr Petrakov csapatában, köztük a Ferencvárosban futballozó Olekszandr Zubkov is, aki a 77. percben állt be csereként. Az olasz bajnokság 14. helyén záró kiscsapat a 26. percben került először hátrányba, miután Jaremcsuk volt eredményes. A hazaiak a 45. percben még egyenlíteni tudtak, de a második félidő elején az ukránok eldöntötték a találkozót: a 46. percben Karavajev, hét perccel később pedig Pikhaljonok is betalált.

A horvát bajnokság 4. helyezettje, a Rijeka ellen is az ukrán válogatott került előnybe: a 23. percben Bujalszkij beadását Harmash váltotta gólra. A horvátok a 36. percben Drmic révén egyenlítettek, több gól pedig már nem született az Adria-parti kisvárosban, tehát döntetlennel vonultak le a csapatok a pályáról. Zubkov a találkozón kezdőként lépett pályára, és a 79. percben Cigankov váltotta az utóbbi időben hullámzó teljesítményt nyújtó Fradi-játékost.

A válogatott kerete a mérkőzések után szűkítésen ment át. Legközelebb június 1-jén lépnek pályára Petrakov tanítványai, mégpedig a Skócia elleni világbajnoki-selejtező osztályozóján. A találkozó győztese Wales ellen vívhatja ki a világbajnoki részvételt.

A jelenlegi keret tagjai:

Kapusok: Georgij Buscsan (Dinamo Kijev), Andrij Pjatov (Sahtar Donyeck), Dmitro Riznik (Vorszkla Poltava), Andrij Lunyin (Real Madrid, Spanyolország).

Védők: Olekszandr Karavajev, Illja Zabarnij, Olekszandr Szirota, Denisz Popov (Dinamo Kijev), Mikola Matvijenko, Valerij Bondar (Sahtar Donyeck), Vitalij Mikolenko (Everton, Anglia), Eduard Sobolj (Brugge, Belgium), Tarasz Kacsaraba (Slavia Praha, Csehország).

Középpályások: Tarasz Sztepanenko, Mihajlo Mudrik (Sahtar Donyeck), Szerhij Szidorcsuk, Viktor Cigankov, Mikola Saparenko (Dinamo Kijev), Olekszandr Pihaljonok (Dnyipro–1), Andrij Jarmolenko (West Ham, Anglia), Olekszandr Zincsenko (Manchester City, Anglia), Ruszlan Malinovszkij (Atalanta, Olaszország), Olekszandr Zubkov (Ferencvárosi TC).

Támadók: Artem Dovbik (Dnyipro–1), Roman Jaremcsuk (Benfica, Portugália), Danilo Szikan (Hansa Rostock, Németország).

Eredmények:

Borussia Mönchengladbach (német)–Ukrajna 1:2

Empoli (olasz)–Ukrajna 1:3

Rijeka (horvát)–Ukrajna 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma