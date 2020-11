Feljutott az A divízióba a csoportelső magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája utolsó játéknapján 2:0-ra legyőzte a törököket, és ezzel eldőlt, hogy az Európa bajnoki-részvételt követően Marco Rossi legénysége kiharcolta az A divízióban való szereplést is, mivel az oroszokat, a szerbeket és a törököket is megelőzték csoportjukban. A csoport másik meccsén a szerbek 5:0-ra kiütötték az orosz csapatot, így az is eldőlt, hogy a törökök esnek ki a C ligába.

A magyar válogatott Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter, Sallai Roland, Szalai Ádám és Lovrencsics Gergő nélkül készült a törökök elleni meccsre. Az első félidőben egyik csapat sem kockáztatott túl sokat. Az első lehetőség a törököknek adódott, Calhanoglu harminc méteres szabadrúgását másodszorra fogta Dibusz Dénes. Nem sokkal később Nikolics Nemanja próbálkozását védte a vendégek kapusa, majd Kalmár Zsolt tüzelt fölé húsz méterről. A 28. percben Calhanoglu tizenöt méterről tette próbára Dibuszt, de a magyar kapus ezúttal is a helyén volt. A 36. percben Nikolics léphetett volna ki nagy helyzetben, Günok azonban messze kijött a kapujából, és tisztázott a magyar támadó elől.

A második játékrészt a magyar csapat kezdte jobban. Az 57. percben egy remekül felépített támadást követően Nikolics letette a labdát a csereként beálló Varga Kevinnek, aki kapura lőtt, lövése pedig a jobb kapufáról Sigér Dávid elé pattant, aki közelről kotorta kapuba a labdát (1:0). A 70. percben Varga egy szép csel után sarokkal letette a labdát Negonak, aki a kapu mellé tekert. Négy perccel később Calhanoglu kemény lövését ütötte ki Dibusz, majd a Milan-játékos fejesét is fogta a hálóőr. Az utolsó percekben szorítottak a törökök, de a 94. percben Varga Kevin egy nyolcvan méteres sprint után a tizenhatos széléről kilőtte a jobb sarkot és ezzel lezárta a mérkőzést (2:0). A magyar labdarúgó válogatott 11 pontjával a csoport élén végzett, ezzel feljutott az elit ligába, Európa tizenhat legjobb csapata közé. A második helyen a Szerbiában kiütéses, 5:0-s vereséget szenvedő oroszok zártak 8 ponttal, a harmadik helyet pedig a 6 pontos szerbek szerezték meg. A csoport utolsó helyén a törökök végeztek, szintén 6 ponttal, így ők búcsúzhatnak a B divíziótól, jövőre már a C ligában szerepelhetnek.

Az A divízió négy csoportgyőztese Olaszország, Belgium, Spanyolország és Olaszország lett, akik majd a Nemzetek Ligája trófeájáért küzdhetnek meg egymással. Az A ligától búcsúzott Bosznia-Hercegovina, Svédország, Izland, és a Svájc – Ukrajna mérkőzés dönt majd a negyedik kiesőről. Helyettük Magyarország, Ausztria, Csehország és Wales csatlakozik a legjobbakhoz. A B ligából Szlovákia, Észak-Írország, Bulgária és Törökország esett ki, helyükre pedig Albánia, Szlovénia, Montenegro és Örményország jutott fel. A C divízióból ketten esnek ki a Kazahsztán, Ciprus, Észtország, Moldova négyesből, a helyüket pedig a D divízió két csoportgyőztese, Feröer-szigetek és Gibraltár foglalja el.

Nemzetek Ligája, A divízió:

Anglia – Izland 4:0

Belgium – Dánia 4:2

Bosznia- Hercegovina – Olaszország 0:2

Lengyelország – Hollandia 1:2

B divízió:

Magyarország – Törökország 2:0

Szerbia – Oroszország 5:0

Ausztria – Norvégia 1:1

Csehország – Szlovákia 2:0

Észak-Írország – Románia 1:1

Írország – Bulgária 0:0

Izrael – Skócia 1:0

Wales – Finnország 3:1

C divízió:

Albánia – Fehéroroszország 3:2

Kazahsztán – Litvánia 1:2

Grúzia – Észtország 0:0

Örményország – Észak-Macedónia 1:0

Görögország – Szlovénia 0:0

Koszovó – Moldova 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma