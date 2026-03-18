Négygólos vereséggel búcsúzik az Európa-ligától a Ferencváros

A Ferencváros labdarúgócsapata 4-0-s vereséget szenvedett szerdán a Braga vendégeként az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, így 4-2-es összesítéssel elveszítette a párharcot és nem jutott a legjobb nyolc közé.

A portugál együttes 16 perc alatt ledolgozta a Budapesten összeszedett kétgólos hátrányát, majd még az első félidőben harmadszor is betalált, ezzel már a szünetre megfordította az összesített állást. A Braga aztán a folytatásban sem adott sok esélyt ellenfelének, még egy gólt szerzett, így összességében magabiztosan ment tovább.

A portugál csapat a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben.

Forrás: MTI

