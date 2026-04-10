Férfi kézilabda BL: párizsi döntetlennel negyeddöntőbe jutott a Veszprém

A Veszprém negyeddöntőbe jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a rájátszás első fordulójának 32-24-re megnyert első mérkőzését követően a csütörtöki visszavágón 35-35-ös döntetlent játszott a Paris Saint-Germain otthonában.

A bakonyiakra a legjobb nyolc között a német bajnok Füchse Berlin vár.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó:

Paris Saint-Germain (francia) – One Veszprém HC 35-35 (20-18)

Párizs, v.: Sekulic, Jovandic (szerbek)

lövések/gólok: 53/35, illetve 54/35

gólok hétméteresből: 8/8, illetve 4/3

kiállítások: 4, illetve 2 perc

továbbjutott: a Veszprém, 67-59-es összesítéssel.

A vendégek keretéből Bjarki Már Elísson, illetve a röviddel a meccs előtt kikerülő Hugo Descat, a hazaiaktól Emil Mellegard, Jacob Holm és Sindre Heldal hiányzott. Az első mérkőzésen tíz góljával a legeredményesebbnek bizonyuló Descat hiányában nem állt balszélső Xavi Pascual veszprémi vezetőedző rendelkezésére.

Rodrigo Corrales remek kapusteljesítményére és stabil védekezésére alapozva 4-1-gyel indította a meccset a Veszprém, majd gyors gólokkal már 6-2-re vezetett. A párizsiak tíz perc után kezdték megtalálni a veszprémi fal ellenszerét, egy hármas sorozattal 7-6-ra közelítettek. Egyenlíteni viszont nem tudott a PSG, sőt, 12-8-nál újfent négy találat volt a bakonyi fór. Innen a francia együttes egy négygólos sorozatot produkálva beérte a kulcsjátékosait ebben a periódusban pihentető vendégét, majd a 25. percben, 15-14-nél a mérkőzés során először át is vette a vezetést. A PSG előnye már három találat is volt a szünet előtt, amelyre végül kétgólos különbségnél vonulhattak a felek.

A fordulás után a Veszprémnek volt egy háromgólos sorozata, ezzel 23-22-re zárkózott, majd a negyvenedik percben egyenlíteni is tudott (24-24).

A magyar csapat 24 másodpercig emberelőnyben kézilabdázhatott az utolsó húsz percbe lépve, a házigazda nagy helyzetek sorát hagyta ki és kilenc percig nem szerzett akciógólt. A záró negyedórához közelítve mindkét félnél bőséggel akadtak hibák, a vendégek azonban tekintélyes összetettbeli előnyük birtokában így is nyugodtan játszottak.

Kilenc perc volt a dudaszóig, amikor a találkozón két góllal, összesítésben már tízzel vezetett a Veszprém, így a végjáték kérdése ennek a meccsnek a kimenetele volt csupán. A fordulatos meccs végül döntetlennel zárult, a magyar klub továbbjutása nem forgott veszélyben.

A párizsiaknál Omar Jahia kilencszer, Kamil Syprzak tízszer, veszprémi részről Nedim Remili hétszer, Ahmed Hesam hatszor volt eredményes. Rodrigo Corrales 13 védéssel járult hozzá a bakonyi továbbjutáshoz, a PSG két hálóőre összesen tíz lövést tudott hárítani.

A két csapat 20. egymás elleni BL-mérkőzésén nyolc PSG-siker és tíz Veszprém-győzelem mellett másodszor született döntetlen.

A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock nem lesz ott a legjobb nyolc között, mivel a múlt héten Lisszabonban 33-29-re elveszített első meccs után házigazdaként csupán 28-27-re nyert a portugál Sporting CP ellen. A Plock magyar válogatott játékosai közül Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran három gólt szerzett, Szita Zoltán nem volt eredményes.

szerdán játszották:

Industria Kielce (lengyel) – OTP Bank-Pick Szeged 32-32 (17-19)

tj.: a Szeged, 58-55-ös összesítéssel.

A csongrádiakra a BL-címvédő német SC Magdeburg vár a negyeddöntőben.

