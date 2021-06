Fradista gól, spanyol döntetlen, és 45 méteres cseh találat

Óriási fölényben játszott, mégsem tudott nyerni a spanyol labdarúgó-válogatott. Luis Enrique csapata gól nélküli döntetlent ért el Svédországgal szemben az Európa-bajnokság E csoportjának 1. fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Szlovákia 2:1-re győzött Lengyelország ellen Szentpéterváron. A Ferencváros szélsője, Róbert Mak remek napot fogott ki, csapata mindkét góljában fontos szerepet játszott, bár találatát végül a lengyel kapus öngóljaként jegyezték be. A D csoportban Csehország a duplázó Patrik Schick vezérletével 2:0-ra legyőzte Skóciát Glasgow-ban.

A spanyolok nekiestek a svédeknek, az első tíz percben 88 százalékban birtokolták a labdát, majd a félidő további részében is nyomasztó fölényben futballoztak, de helyzeteket csak elvétve tudtak kialakítani. A 38. percben az egyik svéd védő hibájának köszönhetően Alvaro Morata került nagy ziccerbe, de mellégurított. Két perccel később a másik oldalon Alexander Isak megbolondította Aymeric Laportet, lövése után azonban a jobbhátvédként szerepet kapó Atlético középpályás, Marcos Llorente lábáról a kapufára pattant a labda. A második félidő közepén beállt Thiago Alcantara, majd az utolsó negyedórára beugró Gerard révén a spanyol csapat a hajrában minden addiginál nagyobb nyomás alá helyezte a vendégek kapuját, de gól ezután sem született, így 0:0-s végeredménnyel jöhettek le a pályáról a csapatok.

A szlovákok a 18. percben szereztek vezetést a lengyelek ellen: Róbert Mak, a Ferencváros támadója két lengyel védővel csatázott a baloldalon, egy nagyszerű köténycsellel lerázta őket, a tizenhatoson belülre törve éles szögből, mintegy kilenc méterről lőtt, és a kapufáról visszapattanó labda a lengyel kapus, Wojciech Szczesny válláról a hálóba került (0:1). A második játékrész legelején jött a lengyel egyenlítés: a 46. percben egy hosszú adogatást lezáró Klich, Rybus összjáték végén utóbbi középre passzolt, és Karol Linetty hét méterről a kapu bal oldalába gurított (1:1). A 62. percben az ellenfele lábára taposó Grzegorz Krychowiak megkapta második sárga lapját, így tíz emberre fogyatkoztak a lengyelek. A szlovákoknak tíz perc sem kellett ahhoz, hogy kihasználják az előnyt, és Róbert Mak ebben is benne volt: a Fradi-légiós szögletét a csapatkapitány, Marek Hamsík a rövid oldalon fejjel megcsúsztatta, és Milan Skriniarle is vehette a labdát, mielőtt jobbal, tizennégy méterről a kapu jobb oldalába bombázott (1:2). A 90. és 93. percben sem sok hiányzott a lengyelek egyenlítő góljához, de a vereségükben az is szerepet játszott, hogy a világ egyik legjobbjának tartott Robert Lewandowski árnyéka volt önmagának.

Skócia együttese több helyzetet is kidolgozott, mégis a csehek szerezték meg a vezetést a 42. percben: Vladimir Coufal jobb oldali beadása után Schicknyolc méterről a kapu jobb alsó sarkába fejelte a labdát (0:1). A második félidőben a csehek közel jártak előnyük megduplázásához, ám Schick és Vladimir Darida sem tudta bevenni Marshall kapuját, míg a másik oldalon Jack Hendry találta el a keresztlécet, Tomás Kalason megpattanó lövése után pedig Vaclik mentett óriásit. Ahogy az elsőben, a második játékrészben is góllal büntette meg Csehország a kimaradt skót helyzeteket. Az 52. percben Schick 45 és fél méterről ívelte a labdát a skót kapuba, átemelve a kapujából előre kalandozó kapuson (0:2). A skótok ezután sem adták fel, de helyzeteik nem értek góllá, így maradt a kétgólos cseh győzelem.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 1. forduló:

D csoport: Skócia–Csehország 0:2

Az állás: 1. Csehország 3 (2:0), 2. Anglia 3 (1:0), 3. Horvátország 0 (0:1), 4. Skócia 0 (0:2).

E csoport: Spanyolország–Svédország 0:0

Lengyelország–Szlovákia 1:2

Az állás: 1. Szlovákia 3 (2:1), 2. Svédország 1 (0:0), 3. Spanyolország 0 (0:0), 4. Lengyelország 3 (1:2).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma