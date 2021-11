Kárpátaljai fiataloknak segít az FTC

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján évről évre jótékonysági sportszer-, és adománygyűjtést rendeznek nehéz sorsú, határon túli magyar intézmények számára. A 2020-as évben a kárpátaljai Mezőgecsei Általános Iskola és a Tiszasalamoni Általános Iskola számára gyűjtöttek felajánlásokat, amelyek átadása a koronavírus járvány okozta helyzet miatt 2021 végére tolódik. 2021-ben pedig a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola volt a jótékonysági gyűjtés kedvezményezettje.

A jótékonysági felhíváshoz a Ferencvárosi Torna Club (FTC) női kézilabda- és férfi labdarúgócsapata is csatlakozott egy-egy dedikált labdával. A Fradi kézi- és focilabdát is jótékonysági árverésre bocsájtották, a befolyt összeget pedig az iskolák javára ajánlotta fel a fővárosi club. A focilabdát a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is szereplő labdarúgó csapat tagjai látták el kézjegyükkel.

A kézilabdát a Fradi BL-ben is szereplő női kézilabdázói írták alá: Bíró Blanka, Janurik Kinga, Julia Behnke, Kisfaludy Anett, Kovacsics Anikó, Szucsánszki Zita, Tóth Nikolett, Grbics Itana, Angela Malestein, Kovács Anett, Alicia Stolle, Klujber Katrin, Ferenczy Diána, Emily Bölk, Csiszár-Szekeres Klára, Szöllősi-Zácsik Szandra, Márton Gréta, Hársfalvi Júlia és Ballai Anna. Rajtuk kívül Dr. Koltay András, a KEK védnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, a BEAC alelnöke, valamint Murai László, a HÖOK elnöke is ellátták kézjegyükkel a licitre bocsájtott játékszert – tájékoztat a fradi.hu.

