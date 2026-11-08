Futsal: két győzelemmel kezdett a címvédő Rákóczi Egyetem csapata

A tavalyihoz hasonlóan idén is tíz csapat részvételével vette kezdetét az immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő beregszászi teremfoci bajnokság, amely a II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság nevet viseli. Az eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (II. RF KME) Zupkó József Egészségügyi- és Sportcentruma ad otthont.

Az első beregszászi futsal bajnokságra – amely még békeidőben került megrendezésre – tizenkét csapat adta le nevezését, míg a másodikra sajnos már csak hat. Ehhez képest némi előrelépést jelent, hogy a harmadik kiírásra már nyolc együttes jelezte részvételi szándékát, a negyedikre még eggyel több, idén pedig a múlt évi versenysorozathoz hasonlóan tíz csapat. A találkozókat péntek esténként rendezik. A bajnokság lebonyolításáért Vizauer Árpád, a II. RF KME Zupkó József Egészségügyi- és Sportcentrumának igazgatója felel.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság első játéknapján, a torna nyitófordulójában, győzelemmel kezdett a Beregvidék együttese, amely nyolc gólos kiütéssel nyert a Beregvidék ificsapata ellen. A korábbi győztes Tiszakeresztúri FC négy góllal kikapott az újonc Dávidháza (Munkácsi járás) gárdájától, a másik újonc, a Kárpátaljai Magyar Líceum együttese pedig öt gólos vereséget szenvedett a címvédő Rákóczi Egyetem csapatától. A Határőrök együttese, akik a tavalyi kiírásban hetet rúgtak Dobrony csapatának, ezúttal egy sima ötöst kaptak Ung-vidéki ellenfelüktől. A Rendőrség gárdája is könnyed győzelmet könyvelhetett el az első játéknapon, Kígyós csapatának gurítottak hatot.

A bajnokság második fordulójában második győzelmüket is megszerezték az egyetemisták, akik ezúttal a korábbi kiírások egyik nagyágyúját, a Határőröket ütötték ki 5–0-ra. A Rendőrség is hibátlan maradt, miután kiélezett küzdelmet követően két góllal bizonyultak jobbnak a dávidházaiaknál. A harmadik százszázalékos együttes a dobronyi, amely meglepetésre csupán egy góllal gyűrte le a Beregvidék ifit. A tiszakeresztúriak javítottak mérlegükön, kiegyenlített, szoros találkozón végül győzelmet arattak a Beregvidék csapata ellen. Az ugocsaiakhoz hasonlóan ezúttal a kígyósiak is megszerezték a három pontot, Derceni Béla együttese négy góllal bizonyult jobbnak a KML fiataljainál.

Az 1. forduló eredményei:

Határőrök – Dobrony 0–5

Rákóczi Egyetem – Kárpátaljai Magyar Líceum (KML) 9–4

Beregvidék – Beregvidék (ifi) 8–0

Rendőrség – Kigyós 6–0

Dávidháza – Tiszakeresztúr 9–5

A 2. forduló ereményei:

Dávidháza – Rendőrség 4–6

Beregvidék – Tiszakeresztúr 2–3

KML – Kigyós 3–7

Dobrony – Beregvidék (Ifi) 4–3

Határőrök – Rákóczi Egyetem 0–5

Kopasz Gyula

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