Közel a 2027-es hosszabbításhoz Hamilton és a Ferrari

Olasz sajtóhírek szerint Lewis Hamilton és a Ferrari közel került a szerződésük meghosszabbításához, ám annak bejelentésére nem a brit hazai versenyén kerül sor.

Charles Leclerc esetében a Ferrari egy bejelentéssel vezette fel versenyzője hazai hétvégéjét. A Monacói Nagydíj előtt vált hivatalossá, hogy több évvel meghosszabbították a monacói szerződését. Ezen a hétvégén a másik versenyzőjük, Lewis Hamilton hazai hétvégéje következik, ám az olasz Autoracer szerint ezúttal hasonló bejelentésre nincs kilátás. Ez persze nem jelenti azt, hogy Hamilton jövője ne tűnne biztosnak a vörösöknél.

Hamilton az elmúlt hetekben többször is jelezte, hogy eszében sincs még visszavonulni, további éveket töltene a Ferrarinál. „Igazán otthon érzem magam a Ferrarinál. Valami jelentőset építünk, és szeretnék a részese lenni ennek a következő években” – hangsúlyozta.

Az Autoracer szerint a felek már közel állnak a 2027-es hosszabbításhoz, igaz, ez nem egy új szerződésről való egyezkedést jelent.

Hamilton eredeti megállapodásában opciós jogként szerepel a 2027-es hosszabbítás: ha ezt a felek aktiválják, az eredeti egyezség alapján megy tovább minden. Hamilton jelenleg harmadik a bajnokságban és megelőzi csapattársát. Az olasz lap szerint amennyiben ez a nyári szünetig így marad, a hosszabbítás automatikus lesz, a közös folytatás bejelentése pedig a Ferrari hazai versenye előtt, Monzában várható.

Más forgatókönyv jelenleg nehezen elképzelhető. Hamilton idén egyértelmű formajavulást mutat, elégedett a csapatával, és az autót is jobban az ízlésére szabták. Carlo Santi versenymérnökkel is hamar megtalálta a közös hangot, és a hírek szerint a csapat nem is tervez további változtatást nála mérnökfronton. A hétszeres világbajnok emellett rendszeresen hangsúlyozza, milyen fontos számára, hogy úgy érzi, vezetheti a csapatot, hallgatnak a kéréseire és észrevételeire. A múlt hétvégi Osztrák Nagydíj után büszkén hangsúlyozta ki, hogy egy „mumuspályáján” is le tudta győzni a mostanság mélyponton lévő Leclerc-t. Silverstone-ban pedig most hazai pályán szállhat harcba egy újabb jó eredményért.

Forrás: M4Sport

(Nyitókép: illusztráció (Forrás: BBC)

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