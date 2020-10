Idegenben szerzett pontot a Minaji FC

Az ukrán labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában a nemrég még az Európa Liga selejtezőjében szereplő Kolosz Kovalyivka együtteséhez látogatott a Minaji FC. Vaszil Kobin együttese kétszer is vezetett idegenben, de végül döntetlennel kellett beérniük, ami így is bravúros eredménynek számít a kárpátaljai csapat részéről. A harmadosztályú bajnokságban szereplő Ungvári FC múlt heti veresége után ezúttal döntetlent játszott hazai pályán az FK Csernyihiv csapatával. A kárpátaljai megyei bajnokságban ismét vereséget szenvedett a Nagyszőlősi FC, akik a kupagyőztes Polenai FC csapatánál vendégeskedtek.

A Minaji FC már a 17. percben megszerezte a vezetést, miután Anatolij Nurijev értékesítette a vendégek számára megítélt büntetőt. A hazaiak ezután gyorsan eszméltek, és két perc múlva jött is az egyenlítés, Milko talált be a minajiak kapujába. A második játékrészben ismét vezetést szerzett az Ung-vidéki csapat, miután Anton Sinder volt eredményes a 62. percben. A Kolosz ezúttal is gyorsan válaszolt, Danfa Mamadou már a 63. percben egalizált. A győztesgólt egyik csapatnak sem sikerült megszereznie, így maradt a 2:2-es eredmény. Az ötpontos Minaji FC egy elmaradott meccsel a tarsolyában a tizenkettedik helyen áll. A tabella első helyén a Bajnokok Ligájában szereplő Dinamo Kijev áll tizenhét pontjával, a második a tizenötpontos Vorszkla Poltava, míg a szintén BL-szereplő Sahtar Donyeck tizenhárom megszerzett ponttal a harmadik helyet foglalja el. A Sahtar kedden az olasz Inter otthonába látogat, a Dinamo Kijev pedig az Újpest FC elleni derbit két góllal megnyerő Ferencvárosi TC otthonába látogat szerdán a Bajnokok Ligája második fordulójában.

Az Ungvári FC 0:1-es első félidőt követően a 94. percben mentett pontot hazai pályán az FK Csernyihiv ellen. A megyeszékhelyiek egyetlen gólját Tiscsuk szerezte. Az Ungvári FC visszaesett a bajnokság harmadik helyére, bár csupán egy ponttal van lemaradva az éllovas Dunajivci csapatától.

A megyei bajnokság éllovasai közül az Ilosvai Buzsorának sikerült sima győzelmet aratnia, a Huszti FC pedig gólnélküli döntetlen játszott a sereghajtó Szerednyei FC vendégeként. A Nagyszőlősi FC a 93. percben kapott góllal szenvedett 2:1-es vereséget Polenán.

Ukrán labdarúgó-bajnokság:

Kolosz Kovalyivka – Minaji FC 2:2

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság:

Ungvári FC – FK Csernyihiv 1:1

Kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság:

Polenai FC – Nagyszőlősi FC 2:1

Szerednyei FC – Huszti FC 0:0

Ilosvai Buzsora – Irhóci FC 5:1

Rahói Kárpáti – Újdávidházai-Borhalmi Medvigy 1:1

A bajnokság állása: 1. Ilosvai Buzsora 20 pont (26:7), 2. Huszti FC 19 (15:8), 3. Polenai FC 15 (20:13), 4. Medvigy 14 (15:18), 5. Nagyszőlősi FC 12 (13:12), 6. Irhóci FC 9 (15:20), 7. Rahói Kárpáti 5 (9:23), 8. Szerednyei FC 2 (8:20).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma