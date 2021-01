Így alakult az egykori Golden Boy-díjasok karrierje: Cesc Fábregas

A Golden Boy-díjat 2003-ban az olasz Tuttosport hozta létre azzal a céllal, hogy minden évben megszavazzák a legjobb 21 éven aluli futballistát Európában. Ebben a rovatunkban az eddigi nyertesek karrierjét mutatjuk be díjazásukat követően.

Francesc Fàbregas Soler Spanyolországban Arenys de Marban egy katalán kisvárosban látta meg a napvilágot 1987. május 4-én. Fiatal korában, jelenleg a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola volt a példaképe, és hatalmas Barcelona fanatikus volt.

Klubcsapatok

Fábregas a Barcelonában nevelkedett, ahol kitűnő teljesítményének köszönhetően már 15 évesen a B csapat tréningjeit látogathatta, azonban a gyorsabb fejlődés érdekében 2003-ban az Arsenálhoz igazolt.

A londoni együttes egy 2003-as finnországi korosztályos válogatott tornán figyelt fel a fiatal tehetségre, ahol Fábregas öt találattal gólkirályi címig jutott, és elnyerte a torna legjobb játékosának járó díját is.

Cesc igen hamar bejátszotta magát az Ágyúsok első csapatába, és sokak szerint mai napig a piros-fehérek valaha volt egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát a Londonban töltött évei alatt.

Bajnokságot ugyan nem sikerült nyerni az Ágyúsokkal, viszont 2006-ban neki ítélték oda az olasz Tuttosport által létrehozott Golde Boy-díjat.

Azonban Fábregas többre vágyott, és címeket szertett volna nyerni, ezért 2011 augusztusában elfogadta a Barcelona ajánlatát, és 2016-ig elkötelezte magát a katalánokhoz.

Az Arsenal ─ a hírek szerint ─ 40 millió euró ellenében engedte át karmesterük játékjogát.

A fantasztikus játékstílussal rendelkező középpályás nem bírta el a rá nehezedő nyomást a gránátvörös-kékeknél, s nyomaiban sem idézte londoni önmagát a Barcelona szerelésében. Mindössze három idényt követően 2014-ben szerződést bontott a katalánokkal, és aláírt egy öt évre szóló szerződést az Arsenál ősi riválisával, a Chelsea-vel.

A spanyol játékos most kitöltötte szerződését, és egy bajnoki címet be is zsebelt a kékekkel, azonban első Londoni időszakában mutatott formáját itt sem tudta hozni, így a Francia bajnokságban szerepelő AS Monacóhoz igazolt, ahol jelenleg is játszik.

Válogatott

Cesc Fábregas 2006-tól nem kevesebb, mint 110 válogatott mérkőzésen ölthette magára a Spanyol nemzeti csapat szerelését, amelyek során két Európa bajnokságot és egy Világbajnokságot sikerült elhódítania a Vörösökkel.

Francesc Fàbregas Soler pályafutása, nem vitás, fantasztikusan indult. Európa legjobb fiataljának választották, majd ezután mind klub, mind válogatott szinten sikert sikerre halmozott. A klubváltásai nem sültek el igazán jól, viszont abban egyet érthetünk, hogy korosztályának egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát az évek során.

File József

Kárptáalja.ma