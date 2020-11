Ismét kikapott az ukránoktól a magyar futsalválogatott

A magyar futsalválogatott 4-3-ra kikapott Ukrajnától a kedden kora délután Debrecenben rendezett felkészülési mérkőzésen.

Az Európa-bajnoki selejtezősorozat decemberi rajtjára készülő magyar válogatottban koronavírusos megbetegedések miatt ezúttal sem szerepelhettek a Veszprém és a Dunaújváros játékosai.

Rosszul kezdte a meccset a házigazda, Mikola Bilocerkivec már az első percben vezetést szerzett, ám a csapatkapitány Dróth Zoltánnak csakhamar sikerült egyenlítenie, második találatával pedig már a magyaroknál volt az előny.

A szünet után az ukránok levitték a kapusukat, és a létszámfölényes támadójátékot kihasználva Mihajlo Zvarics, majd Bilocerkivec is betalált, ám a meccs háromnegyedénél Dávid Richárd lecsapott egy labdára, és az üres kapuba lőtte (3-3). Zvarics állította be a 4-3-as végeredményt a vendégek javára.

A két csapat hétfő este is megmérkőzött egymással a debreceni Főnix Csarnokban, zárt kapuk mögött, akkor az ukránok 2-1-re nyertek.

Forrás: mti.hu