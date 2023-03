Jön az évad második versenyhétvégéje – a Forma-2-esek is pályára lépnek

A Szaúd-arábiai Nagydíj helyszínén, Dzsiddában az előrejelzések szerint szokásosan csapadékmentes időre számíthatunk, 25 fok környéki hőmérséklettel. Vagyis az izgalmakat bizonyosan nem az időjárás fogja hozni.

Arra, ha marad az évadnyitón látható „trend”, idén egyrészt Fernando Alonsót választották ki az égiek, aki három nagyágyút is látványosan utasított maga mögé a Bahreini Nagydíjon. Amennyiben az Aston Martin „hozza a formáját”, a spanyol kétszeres világbajnoktól bizonyosan számíthatunk néhány érdekes pillanatra.

Persze senki nem mer valós erősorrendet felállítani a szaúdi hétvégére, hiszen ez lesz idén az első olyan helyzet, amikor a 2023-as versenyautók nem a bahreini pályán köröznek majd.

Mindazonáltal a Ferrari például egészen komoly előrelépésre számít ezen a hétvégén, és, hogy milyen okból, arról a csapat új főnöke, Frédéric Vasseur beszélt. A másik nagy csapat, a Mercedes is nagy erőkkel készül, de a Ferrarival ellentétben nem várnak túl nagy előrelépést.

A Red Bull nem fogadkozik, hiszen egyelőre nagyon gyorsnak tűnnek, de mint épp a szezonnyitón láthattuk, náluk is akadnak még gondok, így bár a Mercedes szinte kollektíven kijelentette, hogy az energiaital-gyárosok „csont nélkül” hozzák a 2023-as évet, ehhez akár még nekik is lehet pár szavuk.

Sőt, akár egy-egy pálya is beleszólhat a bajnokság alakulásába, hiszen néhány esetében egyetlen kisebb hiba is azonnal a futam végét jelentheti. Ilyen a szaúdi pálya is, de jó hír, hogy a már-már hírhedt helyszín idénre egy kicsit barátibbá válik.

Sok kritika érte ugyanis az aszfaltcsíkot a beláthatatlan kanyarok és a magas kerékvetők miatt, és úgy tűnik, hogy a kritika szerencsére célba is ért.

A főszervező Martin Whitaker úgy érzi, harmadik nekifutásra elégedetté tudják tenni az F1-es versenyzőket. „Szerintem a versenyzők egészen elégedettek lesznek, amikor csütörtökön először lesz alkalmuk bejárni a pályát. A téli hónapokban is végrehajtottunk pár érdekes változtatást, hogy javítsuk a beláthatóságot. Öt kanyarban hátrébb vittük a kerítést, kettő-hét méterrel. Egyes helyeken tehát eléggé megváltozik az összkép, más érzetet kelt a pálya” – mondta az F1 Nation podcastnak.

Mindemellett pedig véget vetettek annak a macska-egér játéknak is, ami például a 2021-es Hamilton-féle ráfutást eredményezte, vagy a Leclerc-Verstappen fékezős párharcot, ami egyébként izgalmas pillanatokat hozott tavaly, de nem egészen kompatibilis a versenyzés szellemével.

Az eddig a 27-es kanyar féktávján meghúzott 3-as érzékelési vonalat most a kanyar kijáratánál helyezték el, miközben a szárny nyitását engedélyező aktiválási pontot (az eddigiekhez hasonlóan) 170 méterrel ugyanezen kanyar után húzták meg.

Mindez azt jelenti, hogy aki még így is maga elé akarna tessékelni valakit, annak a hosszú padlógázas szakasz kigyorsítását kéne elrontania, és ezzel az esélyét arra, hogy a későbbi DRS-zónában visszatámadhasson. Az új felállásban tehát már nem éri meg játszadozni.

Dzsiddában egyébként idén is három DRS-zónát jelölt ki az FIA, a másik kettőnél sem az érzékelési pont, sem az aktiválási pont tekintetében nem történt változás.

Sok újdonság és a 2023-as autók szempontjából egy teljesen új „terep” következik a hétvégén, ahol a Forma-1-esek mellett a Forma-2-es mezőny is pályára léphet.

Jó szurkolást kívánunk!

Forrás: m4sport.hu