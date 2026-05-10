Kajak-kenu vk: a győzelmet a világbajnoki címvédő ukrán Ludmila Luzan szerezte meg

A vasárnap déli döntőkben három ezüst- és egy bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a szegedi kajak-kenu világkupán.

Kezdésként női K-1 200 méteren az UTE 27 éves világ- és Európa-bajnoka, Lucz Anna szállt harcba az éremért. A sprintverseny a várakozásoknak megfelelően hatalmas csatát hozott, a közepesen rajtoló magyar kajakos hamar összeszedte magát, végig az élmezőnyben lapátolt, s végül spanyol és kínai ellenfele mögött sikerült elcsípnie a bronzérmet. A második hely sem volt messze, mindössze két századra.

„Összességében elégedett vagyok ezzel a bronzéremmel. A rajtom nem volt olyan jó, mint amilyet tudok, de a második száz méterem nagyon erősre sikerült” – értékelt Lucz Anna.

A kenusok hasonló számában a szegedi Kiss Ágnesnek nem sikerült dobogóra állnia a bombaerős mezőnyben, hetedik lett. A győzelmet a világbajnoki címvédő ukrán Ludmila Luzan szerezte meg.

A következő fináléban, férfi K-1 500 méteren Varga Ádámnak szurkolt a Maty-ér közönsége. A Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes, 26 éves kajakosa 1000 méteren nem úgy szerepelt, ahogy szerette volna – csak C döntős volt -, de azt ígérte, fél kilométeren javítani fog, és ezt be is váltotta.

Féltávnál még a negyedik helyen lapátolt, majd ő is tagja volt az ötfős élbolynak, és nagyszerűen hajrázva a második helyen haladt át a célvonalon a szinte végig vezető ausztrál Jean van der Westhuyzen mögött. A harmadik a csehek olimpiai bajnoka, Josef Dostal lett.

„Nagyon elégedett vagyok. Már az megkönnyebbülést jelentett, hogy bejutottam a döntőbe, nem hittem volna, hogy dobogózni fogok” – mondta az MTI-nek Varga Ádám. – „Ötszázon szerintem hasonló volt ez, mint a tavalyi eredményem. Most kaptunk egy új ellenfelet Jean van der Westhuyzen személyében. Még ifiben versenyeztünk egymás ellen maratonon, akkor még dél-afrikai színekben indult, aztán ausztrál lett, akikkel én is sokat edzettem együtt. Tudtam, hogy nagyon jó lesz, ezt már az elő- és középfutam alapján látni lehetett.”

C-2 500 méteren az idén összeült Fejes Dániel, Hajdu Jonatán duó jól kezdett, de aztán leszakadt és nem volt esélye a dobogóra. Az élen orosz, olasz, brazil volt a sorrend, a magyarok pedig a hetedik helyen végeztek.

A férfi kajak kettesek 500 méteres döntőjébe két magyar egység jutott be, de aztán a Párizsban olimpiai ezüstérmes Nádas Bence, Tótka Sándor duó kizárása után – a középfutam után a mérlegelésnél túl könnyűnek találták a hajójukat – egyedül maradt a Kurucz Levente, Fodor Bence kettős. Kurucz tavaly Nádassal világbajnok volt ebben a számban és új társával ezúttal is parádés teljesítményt nyújtott. A legjobban az ötkarikás bajnok németek, Jacob Schopf és Max Lemke kezdtek, de velük tartottak a portugálok, az ausztrálok és a magyarok is.

Utóbbi egység 250 méternél a negyedik helyen haladt át, s az utolsó száz méterhez érkezve egyáltalán nem volt biztos, hogy felállhat a dobogóra. A közönség támogatásával aztán óriási hajrát nyitottak és végül egyszerre érkeztek a célvonalhoz a németekkel. A célfotó a riválisnak kedvezett, Fodorék pedig négy századdal a második helyre szorulva ezüstérmet vehettek át.

„Boldogok vagyunk, hogy ezzel az eredménnyel biztosítottuk az Eb-indulásunkat. Ez még nagyobb löketet ad a további felkészülésünkhöz” – nyilatkozott az MTI-nek Kurucz Levente, aki társához hasonlóan a Kovács Katalin Akadémia kajakosa. – „Tudtam, hogy a teljesítményünk elég lesz egy jó eredményhez, bíztam abban, hogy ez aranyérem lesz. Amikor beértünk, úgy éreztem, megvertük a németeket, de nem ez történt. Nagy élmény volt a magyar közönség előtt versenyezni.”

„Bár jöttünk már ennél nagyobb tempót is, most is jó volt az utazósebességünk, és a végét, ami az erősségünk, most is meg tudtuk csinálni. Bár éreztük, hogy már a hétvége végén vagyunk, kicsit fáradtunk, de nagyon örülünk, hogy végig bírtuk” – értékelt Fodor Bence, aki kitért a másik magyar páros esetére is. – „Sajnáljuk, hogy így dőlt el az Eb-indulásunk, nem így terveztük, szerettük volna a döntőben eldönteni ezt a kérdést.”

A déli program utolsó magyar érdekeltségű fináléjában két magyar hajó is ott volt a rajtnál, női C-4 500 méteren hat egység nevezett, ezért ebben a számban csak döntőt rendeztek. Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia tavaly világbajnoki címet szerzett, de idén még nem volt alkalmuk együtt készülni, ezzel együtt most is remek produkcióval rukkoltak elő.

Gyakorlatilag a rajttól kezdve a második helyen lapátoltak az erősebb kínai egység mögött, és a gyengébb előtt, s a célban is kínai-magyar-kínai volt a sorrend. Takács Kincső, Horányi Dóra, Győre Panna és Paragi Petra a lengyeleket megelőzve az ötödik helyen zárt.

„Most jobbak voltak a kínaiak, de felkészülünk és igyekszünk jobbak lenni a következő versenyre” – értékelt Csorba Zsófia.

A háromnapos szegedi viadalt, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, a 14 órakor kezdődő 5000 méteres futamok zárják.

A szegedi kajak-kenu világkupa vasárnapi dobogósai:

férfiak:

K-1 500 m:

1. Jean van der Westhuyzen (ausztrál) 1:35.81 p

2. Varga Ádám 1:36.90

3. Josef Dostal (cseh) 1:37.11

K-2 500 m:

1. Jacob Schopf, Max Lemke (német) 1:27.12

2. Kurucz Levente, Fodor Bence 1:27.16

3. Joao Ribeiro, Messias Baptista (portugál) 1:27.54

C-2 500 m:

1. Zahar Petrov, Ivan Stil (orosz) 1:35.90

2. Gabriele Casadei, Carlo Tacchini (olasz) 1:36.32

3. Gabriel Assuncao Nascimento, Jacky Jamael Nascimento Goodman (brazil) 1:37.16

…7. Fejes Dániel, Hajdu Jonatán 1:38.94

…10. (a B döntőben 1.) Kollár Kristóf, Juhász István

nők:

K-1 200 m:

1. Sara Ouzande (spanyol) 39.01

2. Jü Si-meng (kínai) 39.41

3. Lucz Anna 39.43

14. (a B döntőben 5.) Kiskó Réka

K-2 500 m:

1. Paulina Paszek, Pauline Jagsch (német) 1:36.92

2. Dominika Putto, Adrianna Kakol (lengyel) 1:38.69

3. Carolina Garcia Otero, Nerea Garcia Zabalegiu (spanyol) 1:39.01

10. (a B döntőben 1.) Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka

C-1 200 m:

1. Ludmila Luzan (ukrán) 43.23

2. Yarisleidis Cirilo Dubois (kubai) 44.19

3. Irina Fedoriv (ukrán) 44.35

…7. Kiss Ágnes 45.17

…11. (a B döntőben 2.) Nagy Bianka

C-4 500 m:

1. Kína I. 1:44.65

2. Magyarország I. (Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia) 1:46.17

3. Kína II. 1:48.00

…5. Magyarország II. (Takács Kincső, Horányi Dóra, Győre Panna, Paragi Petra) 1:54.72

Forrás: MTI