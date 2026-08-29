Ukrán Kupa: Kárpátaljára látogat a Sahtar Donyeck

Az előző fordulóban bravúrgyőzelmet arató técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) a Sahtar Donyeck együttesével került össze a labdarúgó Ukrán Kupa legjobb harminckét csapata között. Kárpátalja egyetlen profi státuszú felnőtt férfi labdarúgócsapata a szintén élvonalbeli Csornomorec Odessza legyőzésével jutott el a kupa aktuális fordulójába.

A labdarúgó Ukrán Kupa legjobb harminckét csapata közé kerülésért nagy meglepetésre legyőzte az élvonalbeli Csornomorec Odessza együttesét a harmadosztályban szereplő Irhóci FC gárdája, amely az Ungvári FC megszűnését követően az egyetlen kárpátaljai profi státuszú együttes. Az előző években az élvonalban szereplő Minaji FC, a másodosztályban szereplő Huszti FC és a harmadosztályban megforduló MFA Munkács is felfüggesztette tevékenységét a profi ligában. Az irhóciak Mihajlo Sesztakov 33. percben lőtt góljával nyerték meg a mérkőzést a szebb napokat is látott Csornomorec ellen. A következő körben a lehető legnagyobb falat, az ukrán bajnoki címvédő, Bajnokok Ligája-főtáblás Sahtar Donyeck látogat Kárpátaljára. A kupa következő szakaszának mérkőzéseit szeptember 9-én rendezik.

Az Irhóci FC a bajnokságban a harmadosztály A csoportjának utolsó helyén áll, és három mérkőzés alatt csupán egy pontot szerzett. A legutóbbi szezonban tizenegy csapat közül a nyolcadik helyen zártak az irhóciak. A Sahtar a bajnokságban eddig százszázalékos (3/3), csupán a Kárpáti Lviv előzi meg őket a tabellán jobb gólkülönbségének köszönhetően.

(Nyitókép: suspilne.media)

Kopasz Gyula

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