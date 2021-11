Katari Nagydíj: Hamilton nyert, Verstappen a második helyre zárkózott

Az élről startoló és végig magabiztosan vezető Lewis Hamilton nyerte a Katari Nagydíjat, ezzel pedig nyolcpontosra csökkentette lemaradását Max Verstappennel szemben, aki a hetedikről gyorsan a második helyre zárkózott. Harmadikként Fernando Alonso ért célba, aki 2014 óta először állhatott dobogóra F1-es futamon!

Lewis Hamilton várta legkedvezőbb pozícióból a Katari Nagydíj startját, bajnoki riválisa, Max Verstappen pedig csak a hetedik helyről vághatott neki a viadalnak, miután az időmérőn figyelmen kívül hagyta a dupla sárga zászlós jelzést, ezért pedig öt rajthelyes büntetést kapott.

Hasonló vétséget követett el Valtteri Bottas is, akit három rajthellyel soroltak hátrébb, mivel ő „csak” egy sárga zászlós fázis alatt volt figyelmetlen. A finn a harmadikról a hatodik helyre csúszott vissza.

Hamilton mellől a büntetések kiosztása után a második rajthelyre előrelépő Pierre Gasly indult, a második sor éléről pedig Fernando Alonso, aki 2013 óta először vághatott neki ilyen előkelő pozícióból egy F1-es viadalnak.

A spanyol mellett Lando Norris, a harmadik sor élén – Bottas előtt – pedig Carlos Sainz várta a rajtlámpák kialvását.

Hamilton remekül kapta el a rajt pillanatát, nem hagyott ugyanis lehetőséget a mögüle lágyabb gumikon induló riválisoknak. Akik között egyébként történt egy helycsere: Alonso átvette a második helyet Gaslytól.

Verstappen a rajt után már a negyedik helyen volt, Gaslyt és Alonsót pedig meglehetősen gyorsan le is vadászta: a futam ötödik körében már a második helyen állt, Hamilton mögött. A címvédő előnye négy másodperc volt bajnoki riválisával szemben, aki az előzés után szinte azonnal elszakadt Alonso és Gasly kettősétől.

Verstappennel ellentétben a másik büntetett, Bottas beragadt a futam elején, sőt, még pozíciókat is veszített: a hatodik helyről a tizenegyedikre esett vissza, és a futam nyolcadik körében is ezen a helyen tanyázott. Nála valamivel hatékonyabban jött elő Sergio Pérez, aki a tizenegyedik helyről startolt, a kilencedik körben pedig már hatodik volt (ennek a fordulónak az elején egyébként Bottas is nyert egy helyezést Cunoda Jukival szemben).

Az élen haladók eközben tovább növelték előnyüket: Hamilton öt másodperccel vezetett Verstappen előtt és már hússzal előzte meg a harmadik helyen álló Alonsót. A spanyol mögött Gasly a tizenkettedik körig tudta tartani magát: ekkor Norris leelőzte őt. Két körrel később aztán Pérez is elment a francia mellett.

A tizenhatodik körben Pérez Norrist is maga mögé utasította, egy pozíció választotta tehát már csak el a dobogós helyezéstől, és az azt birtokló Alonso is csak két másodperccel volt előtte.

Eközben Bottas is magára talált, és elkezdte levadászni ellenfeleit: néhány kör alatt leelőzte Lance Strollt, Carlos Sainzot és Esteban Ocont is, ezt követően pedig Norris és Gasly után vetette magát.

A kerékcseréket Verstappen kezdte, a Mercedes pedig erre azonnal reagált: Hamiltont (annak ellenére, hogy a brit elégedett volt a gumikkal) a következő körben kihívták kereket cserélni. Az élen állók tehát gyorsan váltottak, üldözőik közül viszont többen hosszabbra nyújtották az első etapot: Norris és a Ferrari versenyzői is sokáig kinn maradtak. A legtöbb pedig Bottas nyújtotta etapját.

A kiállások után Alonso és Pérez csatája került a figyelem középpontjába, amit Leclerc először megzavart, másodjára viszont a mexikói már tisztán támadhatott és egy bátor manőverrel maga mögé is utasította a kétszeres bajnokot.

Bottas még a harmincnegyedik körben is a pályán volt, abroncsai pedig eddig bírták az etapot: a finn defektet kapott, ezzel pedig rengeteg időt veszített; kerékcseréje után ismét kiszorult a pontszerzők közül, csak a tizennegyedik helyre tért vissza (később pedig fel is adta a futamot).

Az élmezőny a második cserék során is ugyanazt a koreográfiát követte, mint az első kiállásokkor: Verstappen nyitott, a Mercedes pedig rögtön reagált. Nem sokkal utánuk Pérez is megejtette a cserét, ezzel pedig a harmadikról a hetedik helyre „csúszott vissza”, a frissebb gumikon viszont rögtön támadhatta is az etapjukat elnyújtó ellenfeleket: a mexikói gyorsan levadászta Strollt és Ocont is, Norris pedig kiállt előle kereket cserélni, így a futam végén ismét Alonsót kellett űznie.

A spanyol számára figyelmeztető jel lehetett, hogy a hosszú második etapot futó George Russell, majd Nicholas Latifi is defektet kapott.

Alonso azonban a pályán maradt, előnyét pedig tartani is tudta (legalábbis annyit tartani tudott, amivel megőrizte dobogós helyezését), vagyis 2014 óta először végzett az első három között királykategóriás viadalon. Ami az élen állókat illeti, köztük is változatlan maradt a sorrend, Hamilton magabiztosan nyert, Verstappen pedig másodikként ért célba (a listát továbbra is ő vezeti, előnye azonban nyolcpontosra olvadt).

Hamiltont, Verstappent és Alonsót Pérez követte a célban, majd Ocon jött a másik Alpine-nal (a francia csapat ezzel nagy lépést tett a konstruktőri bajnokság ötödik pozíciója felé), majd Stroll valamint Sainz és Leclerc, vagyis a Ferrari két pilótája. Pontot Norris és Sebastian Vettel szerzett még az első F1-es katari versenyen.

A bajnokság két hét múlva a szintén most debütáló szaúdi futammal kezdődik, amit rögtön az abu-dzabi szezonzáró követ majd.

Forrás: m4sport.hu