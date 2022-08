Két ukrán aranyérem a vizes Eb-n

A magyar szinkronúszó csapat a negyedik helyen végzett a highlight program döntőjében pénteken a római Európa-bajnokságon.

Az Apáthy Anna, Barta Niké, Farkas Dóra Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Makai Cintia, Szórát Léna, Taksonyi Blanka összeállítású együttes 78,5667 pontot kapott kűrjére, melyet az 1980-as évek egyik nagy slágerére, Bonnie Tyler Holding Out for a Hero című dalára adott elő.

A számot nagy fölénnyel az ukránok nyerték, a házigazda olaszok és a franciák előtt.

“Szerintem nagyon jól sikerült, az edzőinktől is nagy dicséretet kaptunk. Szeretjük ezt a számot, táncos, elő tudjuk adni benne magunkat” – mondta a közmédiának Apáthy Anna.

Makai Cintia a pontszámmal kapcsolatban megjegyezte, látva a bíráskodást az egyéni küzdelmek alatt, rosszabbra számítottak, ennek ellenére sikerült a Margitszigeten rendezett világbajnokság elődöntőjében elért eredményt hozniuk.

Árkovics Petra szövetségi kapitány elmondta, sokat dolgoztak a vb óta a dinamikán, és amit kért, azt a lányok néhány apró hibát leszámítva megvalósították.

A highlightban 2 perc 30 másodpercük van a csapatoknak arra, hogy bemutassák gyakorlatukat, melyben az akrobatikus és látványos elemek a meghatározóak, kevésbé a művésziek.

Pénteken sporttörténeti pillanatnak is részesei lehettek a nézők, ugyanis szinkronúszásban első alkalommal rendeztek egyéni férfi számot: a technikai programban a hazai közönség nagy örömére az olasz Giorgio Minisini diadalmaskodott.



Eredmények:

szinkronúszás, highlight, Európa-bajnok:



1. Ukrajna 94,0667 pont

2. Olaszország 91,7000

3. Franciaország 89,2000

4. MAGYARORSZÁG (Apáthy Anna, Barta Niké, Farkas Dóra Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Makai Cintia, Szórát Léna, Taksonyi Blanka) 78,5667



női egyéni, technikai, Európa-bajnok:



1. Marta Fegyina (Ukrajna) 92,6394 pont

2. Linda Cerrutti (Olaszország) 90,8839

3. Vasiliki Alexandri (Ausztria) 90,0156



férfi egyéni, technikai, Európa-bajnok:



1. Giorgio Minisini (Olaszország) 85,7033

2. Fernando Diaz Del Rio (Spanyolország) 79,4951

3. Ivan Martinovic (Szerbia) 58,8834

Forrás: MTI