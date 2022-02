Kézilabda BL: győzött az FTC, megszakadt az ETO 70 meccses sorozata

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában 30:29-es vereséget szenvedett a Győri ETO a Vipers Kristiansand otthonában. Ezzel egy 70 meccsből álló sorozat szakadt meg: 2018. január 26. óta először kapott ki a BL-ben a Győr a rendes játékidőt tekintve. A legrangosabb európai sorozat másik magyar érdekeltje, a bajnoki címvédő FTC a német Borussia Dortmundot fogadta, és két góllal győzött (23:21), de a Rosztov-Don franciaországi sima győzelme miatt a csoport harmadik helyén végzett.

A már biztos továbbjutó, tartalékos Rába-partiakat a BL-címvédő Vipers Kristiansand állította meg. A norvégok elleni – győri szempontból tét nélküli – csoportkörzáró összecsapáson negyedóráig remekeltek a zöld-fehérek. Stine Oftedal irányításával, sok futással, ötletes játékkal sikerült szétzilálni a hazaiak védekezését, ezért tíz perc után a Vipers mestere, Ole Gustav Gjekstad időt kért. Sikerült is rendezni a sorokat, a hatékonyabb védekezés gólerősebb támadójátékot hozott, a korábbi győri játékos, Katrine Lunde elkezdett villogni, és a 22. percben már döntetlen volt az állás, sőt olyannyira lefagyott az ETO, hogy a szünetben három találattal ment a házigazda (16:13). A fordulás után sem sok minden változott, a norvégok sokáig kettőnél sem engedték közelebb a riválist. Aztán az utolsó negyedórára fordulva kiváló öt percet produkált az ETO, a szakaszt 5:0-ra nyerte meg, de hiába fordított, jött az újabb üresjárat, és a norvégok válasz nélküli négy gólja visszaállította a különbséget. A magyar együttes a hajrában mindent megpróbált, az utolsó percben az egyenlítésért is támadhatott, de ezúttal nem jött megmentő, oda lett a rendkívül hosszú veretlenség (30:29). A magyar együttes így is 6 pontos előnnyel nyerte a csoportot, és bejutott a negyeddöntőbe, tehát csak egy párharcot kell megnyernie a budapesti elődöntőbe kerüléshez.

A Ferencváros szoros és izgalmas küzdelem után nyerte meg az utolsó csoportmeccsét a női kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában a német Dortmund ellen. Már az első félidő sem volt könnyű, hiszen a csapatok rengeteget hibáztak, percekig maradtak gól nélkül. A gólszegény találkozón a Ferencváros került fölénybe, és a 25. percben úgy tűnt, képes lesz elhúzni. Csakhogy a Dortmund nem adta fel, visszakapaszkodott egy gólra (12:11). A második félidőben sem változott a játék képe, jobbára a Ferencváros vezetett, de sok volt a hiba, jól védtek a kapusok mindkét oldalon. A 40. perctől jött egy majdnem nyolcperces gólcsend, és a németek nemhogy egyenlítettek mínusz háromról, a vezetést is átvették, sőt a 47. percben két góllal vezettek. Az utolsó öt percben nagyon felszívta magát a Fradi. Szinte eksztázisban védekeztek a hazaiak, és visszajöttek a meccsbe, majd Stolle és Márton gólját követően két találattal vezettek az 58. percben. A németek nem adták fel, így fél perccel a vége előtt, egygólos előnynél óriási szükség volt Szucsánszki góljára, hogy meglegyen a győzelem (23:21).

A csoport másik rangadója, a Brest Bretagne–Rosztov-Don találkozó sok izgalmat nem tartogatott. Az orosz együttes félidőben már nyolcgólos előnyben volt, és a 9 gólig jutó Grace Zaadi vezérletével 29:18-ra kiütötte riválisát, így a második helyen végzett, és egyből a negyeddöntőbe került. Emiatt az FTC-nek két párharcot kell sikeresen megvívnia a budapesti négyes döntőbe jutásért.

Bajnokok Ligája, 14. forduló:

Ferencvárosi TC – BVB Dortmund 23:21

Kristiansand – Győri ETO 30:29

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma