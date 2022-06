Kézilabda BL: nem jött össze a hatodik, ezüstérmes a Győri ETO

A Győri Audi ETO KC 33:31-re kikapott a címvédő norvég Vipers Kristiansandtól a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti döntőjében. Korábban a nőknél a Győrön kívül csak a Zalgiris Kaunas, a Szpartak Kijev, a Hypo és a Slagelse tudott egymást követő években diadalmaskodni. Az ETO 15 győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárta az idényt. A győri együttes kilencedik alkalommal szerepelt a BL fináléjában, és öt győzelem mellett negyedszer veszített.

Mindkét csapat nagy tempót diktált az elején, és a gyors labdafelvitelek végén igyekezett befejezni az akciókat. A győriek védekezésben is nagyot játszottak, a 11. percre hárommal elment az ETO. Leynaud ziccereket hárított, amivel a társainak is erőt adott. Elég volt azonban pár pontatlanság és technikai hiba elöl, hogy a címvédő egyből utolérje a Győrt (10:10). A padról befutó Mörk az első hullámban balátlövőből is jól osztogatott, az idény végén testvére betegsége miatt hazaigazoló Isabelle Gulldén pedig a kiharcolt heteseket értékesítette. Silje Solbergen ugyan nem tudott kifogni, azonban a korábbi győri Jana Knedlíková negyedik találatával már a Vipersnél volt az előny. Hiába kért időt Ambros Martín, támadásban elbizonytalanodott a csapata Tomoriékkal szemben (ebben Lunde feljavulása is szerepet játszott), tíz percen keresztül nem tudott betalálni, ezalatt az ellenfél egy hatos sorozatot produkált, és hárommal ellépett. Az első félidő végére 15:13-ra vezettek a norvégok.

A második játékrészre Solberg érkezett a győri kapuba, az ETO pedig hamar egyenlített, bár nem sokáig örülhettek ennek a játékosok. Az újra eredményesen játszó, korábbi érdi Markéta Jerábková vezérletével gyorsan visszaállította a különbséget a Vipers. A norvégok a Győr öt egyes védekezésére válaszul kapus nélkül rohamoztak, ebből Tomori fontos gólokat lőtt az ellenfélnek. Folyamatosan két-három gól volt a különbség, és a Győr már csak kozmetikázni tudott, a Vipers 33:31-es sikerrel védte meg a címét.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, döntő:

Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand (norvég) 31:33

Nyitókép: mksz.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma