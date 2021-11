Kézilabda BL: a Veszprém kiütötte a Zaporizzsját, idegenben is nyert a Szeged

Hét góllal nyert, és visszavágott a múlt heti vereségért a Telekom Veszprém az ukrán Motor Zaporizzsjának a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, így feljött a B csoport második helyére. Az első félidőben nyújtott teljesítményének köszönhetően a Szeged 30:27-re diadalmaskodott a Vardar Szkopje otthonában az A csoport 8. fordulójában, így a Veszprémhez hasonlóan ők is csoportjuk második helyén állnak.

Ahhoz képest, hogy az első meccsen elszenvedett vereség miatt volt mit törlesztenie a Veszprémnek, az első húsz percben nem úgy tűnt, mintha nagyon felszívták volna magukat a hazaiak, zömében döntetlen volt az állás. A 23. percben aztán átszakadt a gát: a veszprémi színekben 600. találatát szerző szerb Petar Nenadics gyors duplájával ötgólos előnyt harcolt ki a magyar együttes. Ezután Corrales a második tíz lövésből már hatot hárított, majd Manuel Strlek és Rasmus Lauge is betalált, így megnyugtató 18:13-as vezetéssel mehetett szünetre a hazai gárda.

A második játékrészben a hazaiaknak nem kellett mást tenniük, mint tartaniuk az előnyt, és ebben nem is volt hiba. Háromnegyedóra elteltével az egyik támadás végén Lékai Mátét darálták be középen az ukrán védők, a bírók sípja viszont néma maradt. A kontrázó vendégek sem zavartatták magukat, és csak a szurkolók hangos füttykoncertje után esett le a norvég játékvezetőknek is, hogy valami történt.

A hajrában Sipos Adrián szerzett látványos gólt, miután Lauge passzát nem tudta elsőre megfogni a vonalnál, de a felpattanó labdát egy kézzel elkapta, és bevágta. A vége sima lett, még a fiatal Lukács Péter is betalált, a Telekom Veszprém 36:29-es győzelme pedig azt jelentette, hogy a magyar rekordbajnok a Barca kielcei vereségével feljött a B csoport második helyére, a Motor pedig visszaesett a hatodikra. A csoportot a 14 pontos lengyel Kielce vezeti a 10 pontos Veszprém előtt, a PSG-nek és a Barcelonának 9-9 pontja van, őket követi a 7 pontot gyűjtő német Flensburg és a 6 pontos Motor Zaporizzsja. A Portonak mindössze 5, a Dinamo Bukarestnek pedig 4 pontja van.

A szegedi játékosok Szkopjéban 70 százalékos hatékonysággal lőttek, hátul pedig az elmúlt hetihez képest nagyon hamar visszarendeződtek, és Mikler is szállította a védéseket. A teljesen széteső Vardarnak az első félidőben egyszer mégis sikerült mínusz négyre visszakapaszkodnia, ám a szünetben már megint hét gól volt a különbség a magyar csapat javára (9:16).

A második játékrészben a már lefutottnak hitt meccsbe belekényelmesedett a Tisza-parti alakulat, a Szkopje pedig ezt kihasználva vérszemet kapott, és elkezdte ledolgozni a hátrányát. A 41. percben már 15:18 volt az állás, Juan Carlos Pastornak ezért időt is kellett kérnie. Hatott a fejmosása, mert bár az észak-macedónok a hátralévő időben sokkal keményebben védekeztek, a szegediek spanyol jobbátlövője, Imanol Garciandía mindig a legjobbkor talált be, és példáját Mario Sostaric is követte, miközben a Bánhidi Bence–Dean Bombac párosra nem volt ellenszerük a hazaiaknak. Egy héten belül másodszor győzte le (27:30) a Vardart a Pick Szeged, és fellépett az A csoport második helyére. A Montpellier 13 ponttal vezeti a nyolcast, a Szegednek 12 pontja van, a Kiel 11 ponttal a harmadik, míg az Aalborg 10 ponttal a negyedik helyet foglalja el. A Vardar 5 pontjával a hatodik pozícióban tartózkodik.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, 8. forduló:

A csoport: Vardar Szkopje (észak-macedón) – Pick Szeged 27:30

B csoport: Telekom Veszprém – Motor Zaporizzsja 36:29

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma