Kialakult a legjobb harminckettő mezőnye az Európa-ligában

A labdarúgó Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában az angol Tottenham és az olasz AC Milan is győzni tudott, ezzel mindkét együttes csoportelsőként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az ukrán Zorja Luhanszk 2:0-s vereséget szenvedett a portugál Braga otthonában, és 6 pontjával a csoport harmadik helyén végzett.

Az AC Milan a Sparta Praha otthonában győzött 1:0-ra, a Tottenham pedig az Antwerp elleni „csoportdöntőt” húzta be 2:0-s győzelemmel. Az AS Roma 3:1-re kikapott a CSZKA Szófia vendégeként, de így is az A csoport élén végzett, megelőzve a svájci Young Boys gárdáját. Az Arsenal 4:2-es győzelmet aratott az ír Dundalk otthonában, és a BL-selejtezőből a Ferencváros ellen kieső Moldét megelőzve a csoport élén végzett. A Napoli 1:1-es döntetlent játszott a Real Sociedad csapatával a Diego Armando Maradona Stadionban. A csoport másik meccsén a Rijeka 2:1-re megverte az AZ Alkmaart, így a Napoli mellett a Real Sociedad jutott tovább a következő körbe. A szintén a Ferencváros ellen kieső Dinamo Zagreb 3:1-re diadalmaskodott a CSZKA Moszkva ellen, és csoportelsőként került a legjobb harminckettő közé.

Minden csoportból az első és a második helyezett csapat jutott tovább, a harmadik és negyedik helyezettek pedig búcsúztak a további küzdelmektől. A továbbjutók névsora a Bajnokok Ligájából átkerült csapatokkal bővült, a sorsolást pedig december 14-én, hétfőn rendezik.

Az Európa-liga legjobb 32 közé jutott csapatai:

Csoportelsők: AS Roma (olasz), Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Glasgow Rangers (skót), PSV Eindhoven (holland), SSC Napoli (olasz), Leicester City (angol), AC Milan (olasz), Villarreal (spanyol), Tottenham Hotspur (angol), Dinamo Zagreb (horvát), Hoffenheim (német).

Csoportmásodikok: Young Boys (svájci), Molde (norvég), Slavia Praha (cseh), Benfica (portugál), Granada (spanyol), Real Sociedad (spanyol), Braga (portugál), Lille (francia), Makkabi Tel-Aviv (izraeli), Antwerp (belga), Wolfsberger (osztrák), Crvena Zvezda (szerb).

Bajnokok Ligájából átkerült: Dinamo Kijev (ukrán), Ajax Amsterdam (holland), Krasznodar (orosz), Manchester United (angol), Club Brugge (belga), Salzburg (osztrák), Sahtar Donyeck (ukrán), Olimpiakosz Pireusz (görög).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma