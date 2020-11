Kikapott a Minaji FC, simán nyert a Sahtar és a Fradi

Az ukrán labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a negyedik helyezett Deszna Csernyihiv otthonába látogatott a Minaji FC, ahol minimális vereséget szenvedtek Vaszil Kobin tanítványai. Az ukrán „el clasico”-n a munkácsi Ruszlan Nescseretet soraiban tudó Dinamo Kijev kiütéses vereséget szenvedett hazai pályán a címvédő Sahtar Donyeck gárdájától. A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában a Ferencvárosi TC a sereghajtó Mezőkövesdet fogadta, és Szerhij Rebrov gárdája nagyon sima mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot.

Jól kezdhette volna csernyihivi vendégszereplését a kárpátaljai Minaji FC, mivel már a 6. percben büntetőhöz jutott a Kobin-legénység, de Anatolij Nurijev nem tudta vezetéshez juttatni csapatát. Az Ung-vidéki csapat egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a Deszna otthonában, sőt több kaput eltaláló lövésük is volt Nurijevéknek, de sajnos ez kevés volt a pontszerzéshez. A 80. percben született meg a mérkőzés egyetlen találata, mellyel el is dőlt a három pont sorsa. A hazaiak gólját Budkivszkij szerezte, a végeredmény pedig 1:0 lett a Deszna javára. A Minaji FC hat pontjával jelenleg a tabella tizenkettedik helyén áll, megelőzve az egyaránt négy-négy pontos két lembergi csapatot, a szintén újonc Rukh Lvivet és az FK Lviv gárdáját. November 15-én a kiesés elkerülése miatt létfontosságú, az első fordulóból elhalasztott FK Lviv – Minaji FC mérkőzéssel folytatódik a bajnokság Vaszil Kobinék számára.

A Dinamo Kijev a Sahtar Donyecket fogadta a kijevi Olimpiai Stadionban. A vendégek a 34. percben Junior Moraes góljával szerezték meg a vezetést, miután Dodo beadására rosszul jött ki kapujából a munkácsi hálóőr, Nescseret (0:1). A 45. percben Szidorcsuk durva becsúszását piros lappal büntette Katerina Monzul játékvezető, így a hazai csapat tíz emberre fogyatkozott. A 66. percben Marcos Antonio duplázta meg a donyeckiek előnyét, majd a 72. percben Alan Patrick gólja volt a kegyelemdöfés a kijeviek számára (0:3). A tabellát még így is a húszpontos Dinamo vezeti, de már csak egy pont az előnyük a Sahtarral szemben. A harmadik Vorszkla Poltava és a negyedik Deszna Csernyihiv egyaránt tizenhat-tizenhat ponttal üldözi a két legfőbb esélyest, az ötödik helyezett Kolosz Kovalyivkának pedig tizenöt pontja van.

A Ferencvárosi TC a sereghajtó Mezőkövesdet fogadta a Groupama Arénában, ahol már a 15. percben előnyhöz jutottak a zöld-fehérek: Uzuni passzát követően Tokmac vette be Szappanos kapuját (1:0). Nem sokkal később Bolinak sikerült megduplázni a Fradi előnyét, miután a 20. percben Uzuni önzetlen passzát követően az üres kapuba gurított az elefántcsontparti támadó (2:0). A 44. percben egy buta szabálytalanság miatt az ukrán Mikhail Meski megkapta második sárgalapját, így emberelőnybe került a hazai csapat, amit ki is használtak a fővárosiak: a 46. percben Uzuni lőtt a mezőkövesdi kapuba (3:0). A második játékrészben a vendégeknél pályára lépett a nagyszőlősi Vajda Sándor, aki pár perccel később saját tizenhatosán belül lerántotta Marcel Heistert, amiért büntetőt ítélt a játékvezető. A megítélt tizenegyest a munkácsi Haratyin nem tudta értékesíteni, gyenge és pontatlan lövését simán védte Szappanos. A Fradi játékosai ezután még rengeteg helyzetet dolgoztak ki a vendégek kapuja előtt, de a mezőkövesdi kapus minden alkalommal a helyén volt, és bravúrt bravúrra halmozott. A mérkőzés 3:0-s ferencvárosi győzelemmel ért véget, így a címvédő továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot. A tabella élén álló, nyolc meccset játszó FTC-nek 20 pontja van, míg a második helyezett Paksi FC 17 pontot gyűjtött tíz mérkőzésen. A harmadik helyen a 16 pontos Kisvárda áll, akik jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a szintén 16 pontos MOL Fehérvár csapatát (mindkét együttes kilenc mérkőzést játszott). A Mezőkövesd 8 pontjával az utolsó helyen áll, előttük a Honvédnak 9, az Újpestnek és a Diósgyőrnek 10-10 pontja van.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 9. forduló:

Deszna Csernyihiv – Minaji FC 1:0

FK Olekszandrija – FK Lviv 1:0

Olimpik Donyeck – FK Mariupol 3:3

FK Dnyipro-1 – Kolosz Kovalyivka 0:2

Dinamo Kijev – Sahtar Donyeck 0:3

Rukh Lviv – Inhulec Petrove 2:2

Zorja Luhanszk – Vorszkla Poltava 0:0

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 10. forduló:

Ferencvárosi TC – Mezőkövesdi FC 3:0

Zalaegerszegi TE – Kisvárdai FC 1:2

MTK Budapest – MOL Fehérvár 3:1

Paksi FC – Puskás Akadémia 6:2

Diósgyőri VTK – Újpesti FC 3:0 (megállapított eredmény)

Budafoki MTE – Budapest Honvéd (elhalasztva)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma