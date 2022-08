Konferencia Liga: kényelmes előnyben a Vidi, hátrányban a Kisvárda

A Konferencia Liga 3. selejtezőfordulójának első mérkőzésén a MOL Fehérvár FC hazai pályán ötgólos előnyt szerzett moldovai vetélytársa, a Petrocub ellen a visszavágóra, ezzel szinte biztosan továbbjut. Kiegyenlített első félidő után a második játékrészben lesgyanús góllal szerzett vezetést a norvég Molde a Kisvárda ellen, majd a skandinávok a hajrában két perc alatt két újabb gólt szereztek, és 3:0-ra nyertek. A Zorja Luhanszk 1:0-ra győzött pályaválasztóként a román Universitate Craiova ellen, a Sepsi OSK és a DAC viszont egyaránt hazai pályán került hátrányba.

A Fehérvár és a Petrocub összecsapásán nem kezdtek rosszul a vendégek: Vladimir Ambros bombája a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. Talán ez jelentette a jelet a hazaiaknak, ugyanis néhány pillanattal később Dárdai Pál megszerezte a vezetést, majd Kenan Kodro harcolt ki büntetőt, hogy aztán értékesítse is. A játékrész felénél így már két góllal vezetett a Fehérvár. Nem sokkal később egy sarokrúgást követően Stopira fejese a hálóban kötött ki, így mindenki biztosra vette, a Vidi megnyugtató előnyt szerez a visszavágóra. Michael Boris a szünetben kettőt is cserélt. A Petrocub jó ideig ki sem tudott jönni a térfeléről, így nem az volt a kérdés, közelebb tud-e kerülni a Fehérvárhoz, hanem hogy megússza-e újabb kapott gól nélkül a meccset. A második félidőben Funsho Bamgboye emelése majdnem a jobb felső sarokban kötött ki, majd Loic Nego beadásáról középen hárman is centiméterekkel maradtak le, aztán egy jobb oldali támadást Ivan Petrjak zárt le góllal, zárszóként pedig Budu Zivzivadze is betalált tizenegyesből. A Vidi 5:0-ra nyert, ezzel teljesen megnyugtató előnnyel utazhat a visszavágóra.

A Molde–Kisvárda párharc gólnélküli döntetlent hozó első játékrészét követően a második félidőben Etzaz Hussain került főszerepbe, jégkorongos módjára érkezett a kapufánál, és onnan lőtte a léc alá a labdát. A Kisvárda nemzetközi porondon 242 perc elteltével kapott először gólt – más kérdés, hogy lesről, hiszen Odincov nem állt a kapuban, így nem a gólvonalon helyezkedő Anton Kravcsenkóhoz kellett igazítani a lesvonalat. Ezután kitámadott és kinyílt a Kisvárda, Datro Fofana pedig a felezővonaltól végigvezette a labdát, majd csodálatos gólt szerzett, amihez hozzájárult a vendégek ukrán kapusának borzalmas kijövetele is. Igazából már ezzel eldőlt a mérkőzés, a norvégok harmadik góljával pedig talán a továbbjutás kérdése is – hiába játszott egy félidőn keresztül biztatóan a Kisvárda.

A Zorja Luhanszk a lengyelországi Lublinban látta vendégül a román Universitate Craiova gárdáját. Az ukrán együttes az 56. percben szerezte meg a találkozó egyetlen gólját: az ungvári Vjacseszlav Csurko beadását Nahnojnij értékesítette. A kárpátaljai labdarúgó a 78. percig volt a pályán, és a hármas sípszó után győzelmet ünnepelhetett együttesével.

A székelyföldi Sepsi OSK kétgólos vereséget szenvedett hazai pályán a svéd Djurgarden ellen, a felvidéki Dunaszerdahely pedig egy góllal kapott ki odahaza a bukaresti FCSB gárdájától.

Konferencia Liga, 3. selejtezőkör:

MOL Fehérvár–Petrocub (moldovai) 5:0

Molde (norvég)–Kisvárda FC 3:0

Zorja Luhanszk–Univ. Craiova (román) 1:0

Sepsi OSK–Djurgarden (svéd) 1:3

DAC Dunaszerdahely–FCSB (román) 0:1

Nyitókép: Török Attila

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma