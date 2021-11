A Fradi a Betis, a Zorja az AS Roma otthonában vérzett el

A Ferencvárosi TC 2:0-ra kikapott Sevillában a Real Betistől a labdarúgó Európa-liga G csoportjának ötödik fordulójában, így továbbra is pont nélkül áll a kvartettben. A magyar bajnok már az előző forduló után lemondhatott a továbbjutásról, ahogy a Bajnokok Ligájában szereplő ukrán bajnok, a Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck is, miután öt fordulót követően egyaránt 1-1 ponttal állnak csoportjuk utolsó helyén. Az Európa-konferencialigában szereplő Zorja Luhanszkot sem láthatják tavasszal szurkolói a nemzetközi porondon, mivel 4:0-s zakót kaptak az olasz AS Roma vendégeként.

A már biztosan csoportja utolsó helyén végző magyar együttes teher nélkül léphetett pályára, de már az első percekben nehéz helyzetbe hozta magát: egy védelmi megingás következtében védelme bal oldala mögé került Héctor Bellerín, a hátvéd középre gurított labdájára a vendégek gyűrűjében Cristian Tellocsapott le és emelte kapuba (1:0). Bár megvolt az esély a gyors egyenlítésre, a lövőhelyzetbe kerülő Ryan Mmaeénak nem maradt ereje a befejezésre, Claudio Bravo hárított.

A fordulás után az első játékrész kezdetét láthattuk megelevenedni: kevesebb, mint hét perc elteltével a ferencvárosi védelem bal oldalán Marijan Cabraja átjátszása után Sergio Canaleslövőhelyzetbe hozta magát, és nagyszerűen kivitelezett átlövése után a labda a tehetetlen Dibusz Dénes kapujába vágódott (2:0). Az eredmény ezután már nem változott, így a tartalékosan felálló magyar bajnok kétgólos vereséget szenvedett.

Az 5. forduló után eldőlt, hogy a csoportból a német Bayer Leverkusen (13 pont) és a spanyol Real Betis jutott tovább (10 pont), megelőzve a 6 pontos skót Celtic gárdáját, és az eddig még pontnélküli Ferencvárost. Az utolsó fordulóban a Fradi a Leverkusent, a Celtic pedig a Betist látja vendégül.

A harmadik számú európai kupasorozat, a konferencialiga 5. fordulójában nagy verést kapott az ukrán Zorja Luhanszk, akik az AS Roma vendégeként szenvedtek el egy 4:0-s kiütést. Ezzel biztossá vált, hogy tavasszal egy ukrán klubcsapatnak sem szoríthatnak szurkolóik. A C csoportot a norvég Bodö/Glimt vezeti (11 pont) az AS Roma előtt (10 pont), és már biztossá vált, hogy ez a két együttes jutott tovább. A Zorja – 6 ponttal – a kiesést jelentő harmadik helyen végzett, megelőzve az 1 pontot gyűjtő bolgár CSZKA Szófiát.

Európa-liga, 5. forduló:

G csoport: Real Betis – Ferencvárosi TC 2:0

Bayer Leverkusen – Celtic Glasgow 3:2

Európa-konferencialiga, 5. forduló:

AS Roma – Zorja Luhanszk 4:0

Bodö/Glimt – CSZKA Szófia 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma