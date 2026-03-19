Labdarúgás: folytatódott a Munkácsi SC győzelmi szériája

Kárpátalja.ma Sport

A megyei labdarúgó-bajnokság harmadik fordulója sem hozott nagyobb meglepetést, a címvédő nagyszőlősiek tízgólos, elsöprő győzelmet arattak hazai pályán a járási rivális Ilonokújfalu csapata ellen, a munkácsi együttes pedig ötgólos kiütéses győzelmet követően vitte haza a három pontot Őrdarmáról.

Harmadik meccsén harmadik győzelmét is megszerezte a listavezető Munkácsi SC együttese, amely ezúttal idegenben, Őrdarmán aratott sima, ötgólos sikert. Mercin góljával már az 1. percben vezetést szereztek a Latorca-partiak, amit a 10. percben Mergyejevnek sikerült megdupláznia. Tíz percen belül Tracsuknak összejött a duplázás, Mergyejev pedig a félidő hajrájában szintén meglőtte második gólját, így már az első játékrész végére kialakult a 0–5-ös végeredmény.

A bajnokság másik százszázalékos csapata, a címvédő Szőlős FC gólzáporos, tízgólos diadalt aratott az Ilonokújfalui Csillag együttese felett. A gólgyártást Csedrik kezdte meg a 16. percben, majd négy perccel később Jackulinec duplázta meg a hazaiak előnyét. A mérkőzésen Andrij és Jevhen Ruszin illetve Dolholenko is duplázott, majd Mica is betalált, Tupicja öngóljával pedig össze is jött a nagyszőlősi tizes a vendégek hálójában.

Az Ung-vidéki derbin az újonc Baranyai Krajna vereséget szenvedett hazai pályán a Medea együttesétől, az Ilosvai Buzsora pedig két góllal legyőzte a Viski FC-t. Az ilosvaiak ezzel feljöttek a harmadik helyre, a viskiek pedig eddig még pont nélkül állnak a tabella utolsó pozíciójában. Érdekesség, hogy a Krajna ifije rekordokat döntögető 20–1-es kiütéses győzelmet aratott a Medea fiataljai ellen. A Dolhai Borzsa megszerezte első pontjait, bár az Unggesztenyési Csillag már három góllal is vezetett idegenben. A második félidőben rákapcsoltak a hazaiak, a 65. percben előbb szépítettek, majd a mérkőzés hajrájában az egyenlítés is összejött.

A negyedik fordulóban a Munkács Futball Akadémia derceni bázisán rendezik a játéknap központi mérkőzését, ahol a két éllovas, a Munkács SC és a Nagyszőlősi Szőlős FC csaphatnak össze egymással.

A megyei bajnokság 3. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Nagyszőlősi Szőlős FC–Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 10–0 (8–1)

Krajna FC (Baranyai kistérség)–Medea-Nevickei vár FC 0–2 (20–1)

Dolhai Borzsa FC–Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 3–3 (6–0)

Ilosvai Buzsora FC– Viski FC 2–0 (3–0)

Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja)–Munkácsi SC 0–5 (1–1)

A bajnokság állása:

Csapat neveMérkőzésGYDVGólarányPont
1.Munkácsi SC330021–19
2.Szőlős FC330015–09
3.Ilosvai Buzsora FC32016–36
4.Krajna FC32014–46
5.Medea-Nevickei vár FC31114–34
6.Őrdarmai Líder FC31114–84
7.Ilonokújfalui Csillag FC31025–143
8.Unggesztenyési Csillag FC30125–101
9.Dolhai Borzsa FC30125–181
10.Viski FC30031–80

                                                                                                                               Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua