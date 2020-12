Lewandowski az év játékosa, Szoné a Puskás-díj

Robert Lewandowski, a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München lengyel válogatott csatára nyerte az év játékosa címet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA), melyet csütörtök este a zürichi díjátadó gálán adtak át.

A 32 éves támadó – aki az előző szezonban 47 mérkőzésen 55 gólt szerzett – pályafutása során először érdemelte ki az elismerést. A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.



Lewandowski mellett a hatszoros győztes argentin Lionel Messi (FC Barcelona), valamint legjobbnak ötször megválasztott portugál Cristiano Ronaldo (Juventus) szerepelt a szűkített listán.



A lengyel klasszis beszédében kiemelte, óriási elismerést jelent számára, hogy ezzel a díjjal két mostani riválisával azonos szintre került. Hozzátette, a szezon legemlékezetesebb pillanata a Bajnokok Ligája-győzelem volt számára.



A koronavírus-járvány miatt ezúttal online rendezett eseményen Szon Hung Min, a Tottenham Hotspur dél-koreai támadója nyerte az év legszebb góljáért járó, 12. alkalommal odaítélt Puskás Ferenc-díjat.



A 28 esztendős futballista tavaly decemberben a Burnley ellen saját térfeléről indulva, egy nagyszerű szóló végén szerzett felejthetetlen gólt. A 11 jelölt közül Szon mellett még két uruguayi, Giorgian De Arrascaeta és Luís Suárez volt a legjobb három között.



Szon az online interjúban elmondta, az első gondolata, miután átvette a labdát, a passz volt, de mivel nem talált társat, megindult, és végül saját magát is meglepve sikerült góllal befejeznie a szólót. Ezt a találatot a Premier League-ben is az előző idény legszebb góljának választották.



Az Év edzője díjat Jürgen Klopp, a harminc év után angol bajnok Liverpool szakvezetője zsebelte be, megelőzve a német Hans-Dieter Flicket, aki a Bayern Münchennel százszázalékos teljesítménnyel nyerte a Bajnokok Ligáját, és minden lehetséges trófeát begyűjtött. Klopp a nyilatkozatában meglepetésnek nevezte a végeredményt.



A közel kétórás gálán megemlékeztek a közelmúltban elhunyt két futball-legendáról, az argentin Diego Maradonáról, illetve az olasz Paolo Rossiról.

Forrás: mti.hu