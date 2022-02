Magyar Kupa: az Újpest a Kisvárdát, a Fradi a Vasast ejtette ki

A magyar labdarúgó-bajnokság kieső helyén tartózkodó Újpest FC 2:1-re megverte hazai pályán az NB I harmadik helyén álló Kisvárdát a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, ezzel bejutott a negyeddöntőbe, ahol a másodosztályú Békéscsaba lesz az ellenfele. A Ferencváros az NB II-es Vasas otthonában győzött 2:0-ra, a legjobb nyolc között pedig egy újabb fővárosi csapat, a Budapest Honvéd vár a zöld-fehérekre.

A Kisvárda kapujában bemutatkozott az Ungvári FC együttesétől igazolt Mihajlo Hotra, viszont a kárpátaljai hálóőr első meccse egy vereséggel végződő kupameccs lett. A kisvárdaiak kezdeményezőbben futballoztak, és ez majdnem góllá érett a 22. percben: Jorgosz Kutrumbisz lyukat rúgott, így Jaroslav Navrátil került ziccerbe, aki óriási helyzetben rontott. Ez a hiba kis híján meg is bosszulta magát – Branko Pauljevics lőtt, de a kisvárdai kapus magabiztosan védett. A fordulás után is a szerb került nagy helyzetbe: megpróbálta átemelni a labdát a kifutó Mihajlo Hotra fölött, de célt tévesztett. A másik oldalon a mindössze 18 esztendős Králik Péter járt közel ahhoz, hogy gólt fejeljen, de Filip Pajovics bravúrral hárított. Driton Camaj lövése után azonban az újpesti kapus is tehetetlennek bizonyult (0:1). Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a vendégek, ugyanis a csereként beálló Simon Krisztián kilőtte a jobb alsó sarkot (1:1). A Megyeri útiak nem mostanában örülhettek gólnak, a legutóbbi három tétmérkőzésükön nem voltak eredményesek. Amikor már mindenki a hosszabbításra készült, akkor Csongvai Áron parádés gólt szerzett szabadrúgásból (2:1). A hazaiak – csakúgy, mint tavaly az elődöntőben – legyőzték a MOL Magyar Kupában a Kisvárdát, így a címvédő bejutott a negyeddöntőbe.

Csaknem négy év elteltével ( 2018. május 12. ) csapott össze ismét a két budapesti rivális, ezúttal a Magyar Kupa-nyolcaddöntő legnagyobb rangadóján. A nagy tét ellenére egyik vezetőedző sem a papíron legerősebb összetételű gárdáját vetette be, ám mindez nem látszott meg a Ferencváros meccs elején mutatott játékán. A vendégek az első perctől kezdve uralták a meccset, és Botka Endre révén már a 9. percben vezetést szereztek (0:1). Nem volt egy súlycsoportban a két együttes, a házigazda csak elvétve juttatta el a labdát a támadóharmadba, helyzetszerűséget a 33. percben alakított ki először. Bár néhány veszélyes lehetősége volt, a Ferencváros sem törte magát az újabb gól megszerzéséért, játékosai türelmesen adogattak, a széleken a vártnál kevesebb akciót vezettek. A 29. percben Zseljko Gavrics kis híján megduplázta csapata előnyét, de Uram ezúttal résen volt, kitolta a bal alsó sarok irányába tartó labdát. Az első Vasas-lövésig az 58. percig kellett várni, de Silye Erik próbálkozása után a labda nem jutott el a kapuig. Nem sokkal később az FTC csereként beálló támadója, Ryan Mmaee tévesztett célt centiméterekkel, majd a túloldalon is veszélyben forgott a kapu, Márkvárt Dávid hét méterről fölé lőtte a labdát. A kihagyott helyzetért súlyos árat fizetett a Vasas, a lesről induló Ryan Mmaee második lehetőségét ugyanis már kihasználta (0:2). A Ferencváros éppen annyit adott ki magából, amennyi feltétlenül szükséges volt a továbbjutáshoz, és megérdemelten jutott a nyolc közé.

Tehát a Budapest Honvéd fővárosi rangadót vív majd a Ferencvárossal, ami a negyeddöntő legnagyobb rangadójának ígérkezik. Rég látott nyugat-magyarországi derbit is tartogat a negyeddöntő: a másodosztályban szereplő Győri ETO FC a MOL Fehérvárral csap majd össze. Az Újpest a Gyirmótot kiejtő Békéscsaba otthonába utazik majd, míg az egyedüli harmadosztályú csapatként még a kupában szereplő Kazincbarcika a Paksot látja vendégül.

A negyeddöntő mérkőzéseit március 2-án rendezik. A továbbjutás ezúttal is egy találkozón dől el.

Magyar Kupa, a negyeddöntő párosításai:

Kolorcity Kazincbarcika SC (NB III)–Paksi FC

Budapest Honvéd–Ferencvárosi TC

Győri ETO FC (NB II)–MOL Fehérvár FC

Békéscsaba (NB II)–Újpest FC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma