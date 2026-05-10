Magyar Kupa: hosszabbítás után hódította el a serleget az FTC

A rekordgyőztes Ferencvárosi TC nyerte idén a MOL Magyar Kupa küzdelmeit, és hódította el huszonötödször a serleget. A budapesti zöld-fehérek hosszabbítást követően nyertek a 2023-as győztes Zalaegerszegi TE ellen a Puskás Arénában rendezett fináléban.

A Fradi sorozatban harmadszor, míg a ZTE három év után jutott be a MOL Magyar Kupa döntőjébe, amelynek a Puskás Aréna adott otthont. A 2022-ben 24. kupagyőzelmüket szerző zöld-fehérek az elmúlt két évben ezüstérmesek voltak (a Paksi FC duplázott), míg a ZTE a 2010-es ezüstöt követően 2023-ban a Budafok legyőzésével a klubtörténelem első kupasikerét könyvelhette el.

Az első tíz percben kisebb lehetőségek adódtak a csapatok előtt, a 13. percben Joseph beadása pattant meg egy zalaegerszegi védőn, ami alig kerülte el a jobb alsó sarkot. A folytatásban is többet birtokolta a labdát az FTC, főleg a ZTE térfelén zajlott a játék. A félidő hajrájához közeledve O’Dowda középre lőtt labdáját ütötte ki Gundel-Takács, végül Zachariassen lövése vágódott le Várkonyiról, így gól nélkül ért véget az első félidő. A második játékrész derekán több ígéretes lehetőséget alakított ki a Ferencváros, Zachariassen lövéssel és fejessel is próbálkozott. A 85. percben Várkonyi csúszott el, azonban Akpe blokkolt, aztán rá egy percre O’Dowda fejelt tíz méterről, a jobb alsó sarok felé tartó labdáját bravúrral tolta ki Gundel-Takács. A rendes játékidőben nem született döntés, így jöhetett a ráadás.

A hosszabbítás ferencvárosi büntetővel indult, amit a csereként beálló Corbu harcolt ki. A tizenegyest Yusuf végezte el, de középre tartó lövését Gundel-Takács lábbal védte. A ZTE kapusa a 102. percben Yusuf fejesét is hárította. A hosszabbítás második félidejében is Yusuf veszélyeztetett, majd Abu Fani szöglete után Raemaekers lőtte a kapu bal oldalába a labdát (1–0). Ezután is a Fradi birtokolta többet a labdát, a kék-fehérek nem tudtak komoly lehetőséget kialakítani, sőt Gundel-Takács még Lisztes lövésénél is bemutatott egy védést. Kevés izgalmat és nem túl magas színvonalat hozó, többnyire egyoldalúnak mondható mérkőzést követően a ferencvárosiak örülhettek a kupagyőzelemnek.

Ami a sorozat rövid történetét illeti, a Magyar Kupát legtöbbször a friss kupagyőztes, rekordbajnok Ferencvárosi TC-nek sikerült elhódítania (összesen 25-ször, legutóbb 2022-ben), az MTK 12-szer, az Újpest FC 11-szer, a Budapest Honvéd pedig 8-szor emelhette magasba a serleget. 2025-ben és 2024-ben egyaránt a Paksi FC, 2023-ban pedig az idei döntős Zalaegerszegi TE gyűjtötte be a trófeát.

MOL Magyar Kupa, döntő:

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE 0–0, h.u. 1–0

Puskás Aréna, 49 800 néző, játékvezető: Rúsz M.

FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani 79.), Rommens (Corbu 91.), O’Dowda (Nagy B. 98.) – Joseph (Lisztes 106.), Gruber (Yusuf 64.).

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (David López 91.), Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Lucas Alfonso 110.), Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell (Daniel Lima 64.), Joao Victor (Teixeira).

gól: Raemaekers 112.

sárga lap: Szalai (88.), ill. Teixeira (97.)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

