Megcsillant a remény, végre nyerni tudott az Ungvári FC

Három vereséget követően ismét nyerni tudott az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Ungvári FC együttese, méghozzá idegenben. A feljutásért küzdő Alliance után a szintén az élbolyhoz tartozó Obolony Kijevet győzte le Volodimir Blavackij legénysége. A harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia 40 percet játszott emberhátrányban, de így is ponttal térhetett haza a Kárpáti Halics otthonából.

Az Ungvári FC lassan a feljutásért küzdő együttesek mumusává válik a másodosztályban, ahol az Alliance után a Obolony Kijevet is idegenben győzte le az Ung-parti gárda. A megyeszékhelyi együttes győztes találatát Mikola Hajducsik szerezte az első félidő hajrájában (45. perc). Az Ungvári FC győzelmével közelebb zárkózott a riválisokhoz, de még mindig a tabella utolsó helyén állnak. A 18 forduló után 12 ponttal álló kárpátaljaiakat a 13 pontos Kremin, a 16 pontos VPK-Agro, a 19 pontos Agrobiznesz Volocsiszk és a 20 pontos Pogyillja Hmelnickij előzi meg a kiesőzónában. A már nem kieső helyen álló Kramatorszknak 22 pontja van, tehát 10 pont az ungváriak hátránya a biztos bennmaradást érő pozíciótól. A tabellát a Metaliszt Harkiv vezeti 47 ponttal, a második helyen a 38 pontos Krivbasz áll, míg az Obolony 30 ponttal a harmadik.

Az Ungvári FC még két mérkőzést játszik az idén: november 20-án a Voliny Luck látogat az Avangard Stadionba, 28-án pedig a kiesés ellen harcoló közvetlen rivális, a VPK-Agro otthonába látogatnak Rjaskóék.

A harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia gólnélküli döntetlent ért el a Kárpáti Halics otthonában. A kárpátaljai együttes az 56. percben került emberhátrányba Petro Luciv kiállítása után, de így is sikerült pontot szerezniük a galíciai csapat vendégeként. Az MFA 28 pontjával továbbra is a hatodik helyen áll, de pontszámban egyre messzebb került a feljutást érő harmadik helytől. Az első helyezett Kárpáti Lvivnek 42 pontja van, ahogy az egy meccsel többet játszó Livij Berehnek is a második helyen, de a harmadik Dinaz Visgorod is csak két pontos hátrányban van. A következő fordulóban a hetedik pozíciót elfoglaló Niva Vinnicját látja vendégül az MFA, majd az év utolsó meccsén a Livij Bereh otthonába látogatnak.

A válogatott szünet miatt a Minaji FC csupán felkészülési találkozót játszott. Az Ung-vidékiek 2:2-es döntetlent értek el az FK Lviv együttese ellen. A minajiak ezzel a döntetlennel hangoltak a november végi erőltetett menetre, mely során a kárpátaljai gárda háromnaponta játszik bajnoki mérkőzést, de mindegyiket hazai pályán: 21-én az Inhulec, 24-én a Kolosz, 27-én pedig a Dinamo Kijev látogat az ungvári Avangard Stadionba. A Minaji FC jelenleg a tabella utolsó előtti helyén áll, és 13 mérkőzés alatt csupán 8 pontot gyűjtöttek.

Eredmények:

Obolony Kijev–Ungvári FC 0:1

Kárpáti Halics–Munkács Futball Akadémia 0:0

Minaji FC–FK Lviv 2:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma