Mihajlo Mudrik visszatérhet a pályára

A londoni Chelsea ukrán szélsője, Mihajlo Mudrik hamarosan visszatérhet a pályára. A GiveMeSport értesülései szerint a futballista nem fogja leülni a potenciális négyéves eltiltását a doppingügy miatt.

A Chelsea továbbra is bízik Mudrikban, és a klub már dolgozik azon, hogyan állíthatná vissza a játékost a versenyritmusba. Az értesülések szerint a klub tervei között szerepel, hogy Mudrikot kölcsönadják a francia Strasbourg csapatának. A Chelsea szerint így a játékos visszanyerheti a játéktapasztalatát és fizikai formáját a hosszú kihagyás után.

Mudrikot 2024 decemberében függesztették fel a futballtól egy pozitív doppingteszt miatt. Nem sokkal később az Angol Labdarúgó Szövetség hivatalos vádat emelt az anti-dopping szabályok megsértése miatt, és a lehetséges eltiltás akár négy évre is szólhatott volna.

Kárpátalja.ma