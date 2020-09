Minaji győzelem a Premier Ligában, kisvárdai gála Újpesten

Győzelemmel mutatkozott be első élvonalbeli mérkőzésén a Minaji FC labdarúgó csapata. Vaszil Kobin legénysége az ukrán Premier Liga legutóbbi kiírásának ötödik helyezettjét, az Olekszandriát gyűrte le 1:0-ra az ungvári Avangard Stadionban rendezett mérkőzésen. A magyar labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda Master Good FC gólgazdag találkozón hozta el Újpestről a három pontot. A másik vasárnapi találkozón a Zalaegerszeg sima 3:0-val tért haza a Hungária körútról.

A hétvégén az ukrán labdarúgó FavBet Liga (Premier Liga) második fordulóját rendezték meg, a Minaji FC viszont még csak a bemutatkozó találkozójára készült, mivel az első fordulós lvivi kiruccanásukat eltörölték a hazaiak koronavírus-fertőzött játékosai miatt.

A kárpátaljai csapat megújult kerettel vágott neki a mérkőzésnek, amit nem is kezdtek rosszul a minajiak. A találkozó első félidejében aktívabbak voltak Kobin tanítványai, mint a másodikban, sőt a mérkőzés egyetlen gólja is az első játékrészben született. A Sahtar Donyecket, a Vorszkla Poltavát, a Kisvárdát és az Olimpik Donyecket is megjárt, rutinos Anton Sinder talált be fejjel a vendégek hálójába a 34. percben, egy szögletet követően. Ezután akadtak még helyzetek mindkét oldalon, a 91. percben például a hazai csapat megszerezhette volna második gólját, de Danilo Knis, miután elvitte a kapus mellett a labdát, kiszorított helyzetből nem találta el az üres kaput. A Minaji FC-nek így is sikerült megszereznie a győzelmet, köszönhetően többek között a remek hálóőr, Andrij Popovics teljesítményének. A következő fordulóban az Olimpik Donyeckhez látogatnak a minajiak, majd a Dinamo Kijevet fogadják a megyeszékhelyen.

A magyar NB I-ben Újpestre látogatott a Kisvárda, ahol már a 11. percben megszerezte a vezetést Bumba révén a vendég szabolcsi csapat. Simovic a 24. percben kettőre növelte a kisvárdai előnyt, amit még az Újpestnek sikerült ledolgoznia, Perosevic duplájával egyenlítettek a lila-fehérek (2:2). A második játékrészben előbb Rubus, majd Datkovic is beköszönt Banai kapujába, ezzel beállítva a 2:4-es végeredményt.

Az MTK a Zalaegerszeget fogadta a Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol a hazaiaknak nem sok babér termett ezen a mérkőzésen. A ZTE Favorov, Bedi és Szánthó góljaival 3:0-ra elgázolták az eddig veretlen MTK csapatát.

Ukrán labdarúgó FavBet Liga, 2. forduló:

Minaji FC – FK Olekszandria 1:0

Zorja Luhamszk – FK Mariupol 0:1

Vorszkla Poltava – Ingulec Petrove 2:0

Kolosz Kovalivka – FK Lviv 4:0

Dnyipro-1 – Olimpik Donyeck 1:3

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 4. forduló:

Újpest FC – Kisvárda Master Good 2:4

MTK Budapest – Zalaegerszegi TE 0:3

Mezőkövesd – Budafoki MTE 1:0

Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd 2:4

MOL Fehérvár – Puskás Akadémia 3:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma