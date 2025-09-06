Csehországba igazolt a kárpátaljai tehetség

A cseh élvonalban szereplő FC Baník Ostrava csapatánál folytatja pályafutását a kárpátaljai származású Musák Artúr labdarúgó. A játékos a szlovákiai Nagymihályról, az MFK Zemplín Michalovcétől igazolt új klubjához.

A Baník Ostrava hivatalos honlapján jelentett be, hogy 2030-ig szóló szerződést kötött a zempléni Nagymihály kárpátaljai tehetségével. A hírek szerint a cseh gárda megközelítőleg 700 ezer eurót fizetett a kárpátaljai magyar tehetség játékjogáért.

A 19 esztendős futballista a kárpátaljai Ungvárról került a zempléni gárdához. Musák eleinte az U19-es csapat erőssége volt, majd a felnőttek között is bemutatkozhatott. A fiatal tehetség 2023 júliusában a DAC ellen mutatkozhatott be a szlovák élvonalban. Első gólját a Niké Liga előző idényében a Besztercebánya ellen szerezte meg.

Az idei szezonban a zempléniek kulcsjátékosa volt Anton Šoltis irányítása alatt, a Niké Liga eddig lejátszott hat fordulója alatt minden bajnokin lehetőséget kapott. A pozsonyi Slovan ellen is gólt lőtt, mellyel a zempléniek értékes pontot szereztek. Fiatal kora ellenére már 35 bajnokin lépett pályára a szlovák élvonalban, és három gólt is szerzett.

Új csapatában felvidéki magyar csapattársa is lesz, ugyanis Almási László is a Baník Ostravát erősíti.

Kárpátalja.ma

Forrás: ma7.sk

Nyitókép: Facebook/FC Baník Ostrava