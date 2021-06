Nagydobronyi botlás a sereghajtó Nagygejőc ellen

Az ungvári járási labdarúgó-bajnokság 6. fordulója a meglepetések köre volt, mivel mindegyik párharc esélyese botlott. Az addigi listavezető, az Ároki FC a sereghajtó Nagyláz vendégeként szenvedett vereséget, de Nagydobrony, Kereknye és Őrdarma is fontos pontokat vesztett. A munkácsi járási labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában hengerelt a Beregrákosi Kalász, akik a sereghajtó Romocsfalvát ütötték ki.

Meglepetésekkel teletűzdelt fordulón van túl az Ung-vidéki labdarúgó-bajnokság, mely után ismét átvette a vezető pozíciót a Kereknyei Olimpik együttese, akik bár csupán 1:1-es döntetlent értek el hazai pályán a Botfalvai FC ellen, mégis megelőzték a Nagylázon botló Ároki FC-t. A harmadik helyen álló Őrdarmai FC is vereséget szenvedett, a dobogó legalsó fokán tartózkodó együttes Baranyán kapott ki. A Nagydobronyi FC is meglepetést szolgáltatott, de ennek a hazai szurkolók nem nagyon örülhettek, ellentétben a sereghajtó nagygejőciekkel. A dobogóra vágyakozó nagydobronyiak 2:2-es döntetlent játszottak az eddig még nyeretlen, és a mérkőzés előtt tizenöt gólt kapó Nagygejőci FC ellen. A vendégek így is a tabella utolsó helyén maradtak, és a hazaiak sem tudtak elmozdulni a negyedik pozícióból. Az ifiknél 6:1-es győzelmet arattak Kiss László tanítványai, akik a felnőttekhez hasonlóan szintén a tabella negyedik helyén állnak. A nagygejőci ifi már hatvankét gólt kapott hat vesztes mérkőzésen, és ők is ugyanúgy állnak, mint a felnőtt kollektívájuk: a tabella utolsó helyén.

A Latorca-völgyében igazi gólparádét rendezett a Beregrákosi Kalász, akik a sereghajtó Romocsfalvai FC csapatát ütötték ki 6:2-re. A beregrákosiak a tabella negyedik helyén állnak, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak riválisaiknál. A Derceni FC szabadnapos volt a fordulóban, de mivel Makarja óriási zakót kapott hazai pályán a Nagylucskai Kalásztól (2:8), így a derceniek megelőzték őket a tabellán, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően.

Ungvári járási labdarúgó-bajnokság, 6. forduló:

Nagydobronyi FC – Nagygejőci FC 2:2

Kereknyei Olimpik (Koritnyáni) – Botfalvai FC 1:1

Baranyai FC (Baraninci) – Őrdarmai FC (Sztorozsnica) 1:0

Nagylázi FC – Ároki FC 2:1

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólkülönbség Pont 1. Kereknyei Olimpik 6 4 1 1 19:7 13 2. Ároki FC 6 4 1 1 11:6 13 3. Őrdarmai FC 6 3 1 2 11:8 10 4. Nagydobronyi FC 6 2 2 2 9:7 8 5. Baranyai FC 6 2 2 2 12:12 8 6. Botfalvai FC 6 2 1 3 8:9 7 7. Nagylázi FC 6 1 1 4 6:17 4 8. Nagygejőci FC 6 0 3 3 7:17 3

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 8. forduló:

Beregrákosi Kalász – Romocsfalvai FC 6:2

Felsőkerepeci Kárpáti – Ignéci FC (Znyacevo) 4:0

Makarjai FC – Nagylucskai Kalász 2:8

Gorondi FC – Kölcsényi FC 1:2

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólkülönbség Pont 1. Felsőkerepeci Kárpáti FC 7 6 0 1 19:6 18 2. Nagylucskai Kalász FC 7 5 1 1 33:13 16 3. Kölcsényi FC 8 4 1 3 15:11 13 4. Beregrákosi Kalász FC 6 4 0 2 15:10 12 5. Ignéci FC 7 4 0 3 16:18 12 6. Gorondi FC 7 4 0 3 15:12 12 7. Derceni FC 6 1 0 5 8:16 3 8. Makarjai FC 7 1 0 6 6:17 3 9. Romocsfalvai FC 7 1 0 6 4:27 3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma