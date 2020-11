Nagydobronyi labdarúgó a magyar U21-es válogatott keretében

A magyar labdarúgó NB II-es bajnokságban szereplő Vasas játékosa, a nagydobronyi születésű Hidi M. Sándor másodszor is meghívót kapott Gera Zoltántól a magyar U21-es válogatottba. A fővárosi klub középpályása az idény összes mérkőzésén kezdő volt, sőt mindegyiket végig is játszotta. A nagydobronyi játékos egy alkalommal volt eredményes, amikor a szombathelyi Haladás kapuját vette be. A Budafoki MTE csapatában szereplő viski Takács Ronald ezúttal nem került be a korosztályos válogatott keretébe.

Gera Zoltán szövetségi edző kihirdette a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő U21-es válogatott keretét. A csapat november 13-án Székesfehérváron játszik felkészülési mérkőzést Oroszországgal. Az oroszok megnyerték Eb-selejtezőcsoportjukat, tíz meccsükön 23 pontot szereztek, és ezeken mindössze három gólt kaptak.

A mostani keretből az NB II góllövőlistájának második helyén álló debreceni Bárány Donát már októberben is meghívót kapott, de sérülés miatt kihagyta az edzőtábort. Ezúttal az U21-es válogatottban szerepel az ősszel az A-válogatott keretéhez tartozó Szőke Adrián. Első alkalommal kapott meghívót a szombathelyi Mocsi Attila, aki a korábbi korosztályokban alapembernek számított a válogatottakban, valamint a Budafokban futballozó, Puskás-díjas Zsóri Dániel is – olvasható a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján.

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok: Demjén Patrik (Zalaegerszegi TE), Varga Ádám (Ferencvárosi TC, kölcsönben Soroksár), Kovács Péter (Budaörs).

Védők: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Huszti András (Budafoki MTE), Szűcs Kornél (Diósgyőri VTK), Balogh Botond (Parma, olasz), Nagy Zsombor (MTK Budapest), Mocsi Attila (Haladás), Gergényi Bence (Zalaegerszegi TE), Zeke Márió (MOL Fehérvár FC).

Középpályások: Csonka András (Ferencvárosi TC), Hidi M. Sándor (Vasas), Szánthó Regő (Ferencvárosi TC, kölcsönben ZTE FC), Kiss Tamás (Puskás Akadémia), Skribek Alen (Budafoki MTE), Hinora Kristóf (Vasas), Szendrei Norbert (Budapest Honvéd), Mezei Szabolcs (MTK Budapest), Palincsár Martin (MTK Budapest).

Támadók: Schön Szabolcs (MTK Budapest), Szabó Máté (Budafoki MTE), Szőke Adrián (Heracles, holland), Bárány Donát (Debreceni VSC), Zsóri Dániel (Budafoki MTE).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma