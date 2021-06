Nagyszőlősi bukta Ilosván, kiütéses viski győzelem Aknaszlatina ellen

Nagy verésbe szaladt bele Ilosván a forduló előtt még veretlen Nagyszőlősi FC, akik 4:1-es kiütést szenvedtek el a Buzsora vendégeiként, a megyei labdarúgó-bajnokság hetedik játéknapján. A megyei másodosztályban is a 7. fordulót rendezték, melynek keleti csoportjában hatalmas kiütéses győzelmet aratott a Viski FC, méghozzá az eddig sikeresen menetelő Aknaszlatinai Máramaros ellen. A csoportban továbbra is veretlen a listavezető Técsői FC, miután ezúttal a Kőrösmezei Hóvár csapatát gyűrték le 1:0-ra. A nyugati csoportban igazi vízilabda eredmény született a Nevickei vár FC és a Nagycsongovai FC alsóházi rangadóján, ahol a hazaiak 9:4-es győzelmet arattak az ugocsai együttes felett.

Hiába szerzett már a 3. percben vezetést Mihajlo Csedrik góljával a Nagyszőlősi FC az Ilosvai Buzsora otthonában, végül sima vereség lett a megyei rangadó vége. A címvédő már a 10. percben egyenlíteni tudott Ivan Kacsur találatával, a félidő vége előtt pedig Erik Ivasko góljával fordítottak is a hazaiak (2:1). A második félidőben Kacsur másodszor is eredményes volt, majd a 65. percben Ivan Csizmar állította be a 4:1-es végeredményt. A listavezető Huszti FC gólnélküli döntetlent játszott Polenán, így már csak egy pont az előnye a Buzsora előtt. A tabella középmezőnyében helycsere történt, mivel a Medea nagy meglepetésre legyőzte idegenben az Irhóci FC-t, így megelőzte a tabellán. Az Ungvári Sportiskolának sikerült megszereznie első pontját, miután 2:2-es döntetlent értek el hazai pályán a Rahói Kárpáti ellen.

A Viski FC nagyon sima győzelmet aratott a máramarosi rangadón, ahol 7:2-re kiütötték az élbolyhoz tartozó újoncot, az Aknaszlatinai Máramarost. A hazaiak már a negyedik percben előnyhöz jutottak Mikola Roszoha találatával, aki a 87. percben duplázni tudott. A viskiek játékosa, Vitalij Szimulik mesternégyest szerzett a találkozón, Barna Dániel pedig ezúttal is betalált. A vendég együttes góljait a beregszászi Parada Viktor, és Jurij Pop szerezték. A Técsői FC egy öngóllal győzte le 1:0-ra a Kőrösmezei Hóvár együttesét, ezzel továbbra is veretlenek, és három ponttal vezetik a tabellát a Viski FC és az Aknaszlatinai Máramaros előtt.

A nyugati csoport éllovasai közül az Iványi FC kétgólos győzelmet aratott a Kincsesi Sólyom otthonában, az Alsókerepeci FC pedig 2:2-es döntetlent harcolt ki az Unggesztenyési Csillag otthonában. A Nevickei vár együttese már 6:0-ra is vezetett a Nagycsongovai FC ellen, amikor a vendégek szépíteni tudtak (6:1), de két perccel később újabb hazai gól következett (7:1), aztán a beregszászi járásiak felzárkóztak 7:3-ra tíz perccel a találkozó vége előtt. A gólgyártásnak még ekkor sem volt vége, mivel a 82. percben ismét betaláltak a hazaiak (8:3), majd két perccel később a vendégek gólja következett (8:4), a 86. percben pedig az Ung-vidékiek beállították a 9:4-es végeredményt, ami különösen ritka a futballpályákon.

Megyei labdarúgó-bajnokság, 7. forduló:

Ilosvai Buzsora – Nagyszőlősi FC 4:1

Ungvári Sportiskola – Rahói Kárpáti 2:2

Irhóci FC (Vilhivci) – Felsődomonyai Medea (Onokivci) 0:2

Polenai FC – Huszti FC 0:0

Az élmezőny: 1. Huszti FC 17 p. (16:2), 2. Ilosvai Buzsora 16 (15:7), 3. Nagyszőlősi FC 14 (20:10).

Másodosztály, keleti csoport:

Técsői FC – Kőrösmezei Hóvár (Jaszinya) 1:0

Viski FC – Aknaszlatinai Máramaros 7:2

Nagybocskói Jalinka – Kökényesi FC (Ternovo) 0:2

Dombói Kárpáti – Úrmezei FC (Ruszke Pole) 1:1

Az élmezőny: 1. Técsői FC 16 (17:4), 2. Viski FC 13 (19:9), 3. Aknaszlatinai Máramaros 13 (22:18).

Nyugati csoport:

Nevickei vár FC – Nagycsongovai FC (Borzsavszke) 9:4

Kincsesi Sólyom – Iványi Kalász 1:3

Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) – Alsókerepeci FC 2:2

Dolhai Borzsa – Perecsenyi Vegyész 3:1

Alsókaraszlói FC (Zariccsa) – Nagybereznai FC 1:1

Az élmezőny: 1. Iványi Kalász 18 (29:7), 2. Alsókerepeci FC 17 (26:11), 3. Dolhai Borzsa 15 (14:10).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma