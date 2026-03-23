Nagyszőlősi győzelem a rangadón, viski pontszerzés Szerednyén
A megyei labdarúgó-bajnokság negyedik fordulója nem hozott nagyobb meglepetést, a címvédő nagyszőlősiek nem túl magas színvonalú mérkőzésen kétgólos győzelmet arattak a listavezető munkácsiak otthonában, a viskiek pedig első pontjukat szerezték meg az Unggesztenyési Csillag otthonában.
Negyedik meccsén negyedik győzelmét is megszerezte az immár listavezető Szőlős FC, amely az addigi éllovas Munkácsi SC otthonából is elvitte a három pontot. A 18. percben Mihajlo Csedrik góljával szereztek vezetést az ugocsaiak, majd a 68. percben Jevhen Ruszin is betalált, ezzel beállítva a 0–2-es végeredményt. Az ifiknél szintén 0–2-es vendégsiker született.
A Dolhai Borzsa megszerezte első győzelmét, a huszti járásiak az Ung-vidéki Őrdarmát gyűrték le 1–0-ra Vladiszlav Didik találatával. Az újonc Krajna idegenbeli, Ilonokújfaluban aratott ötgólos sikerével felkapaszkodott a dobogó alsó fokára, és pontszámban beérték a munkácsiakat. A Medea is nyerni tudott, ezúttal az Ilosvai Buzsora elleni rangadón, és az Ung-vidéki együttes második győzelmével szorosan tapad a 2-3. helyezettekre. A Viski FC is megszerezte első pontját, miután Vaszil Lucja góljával már a 17. percben előnybe kerültek az Unggesztenyési Csillag otthonában. A hazaiak a 36. percben szerzett találattal tartottak otthon egy pontot.
Négy fordulót követően már csak a címvédő nagyszőlősiek hibátlanok, akik három ponttal elléptek üldözőiktől, a Munkácsi SC és a Krajna FC együtteseitől.
A megyei bajnokság 4. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):
Munkácsi SC–Nagyszőlősi Szőlős FC 0–2 (0–2)
Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Krajna FC (Baranyai kistérség) 0–5 (0–6)
Medea-Nevickei vár FC–Ilosvai Buzsora FC 2–1 (0–9)
Dolhai Borzsa FC–Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja) 1–0 (4–2)
Unggesztenyési Csillag FC (Linci)–Viski FC 1–1 (2–1)
A bajnokság állása:
|№
|Csapat neve
|Mérkőzés
|GY
|D
|V
|Gólarány
|Pont
|1.
|Szőlős FC
|4
|4
|0
|0
|17–1
|12
|2.
|Munkácsi SC
|4
|3
|0
|1
|21–3
|9
|3.
|Krajna FC
|4
|3
|0
|1
|9–4
|9
|4.
|Medea-Nevickei vár FC
|4
|2
|1
|1
|6–4
|7
|5.
|Ilosvai Buzsora FC
|4
|2
|0
|2
|7–5
|6
|6.
|Őrdarmai Líder FC
|4
|1
|1
|2
|4–9
|4
|7.
|Ilonokújfalui Csillag FC
|4
|1
|1
|2
|6–18
|4
|8.
|Dolhai Borzsa FC
|4
|1
|0
|3
|5–19
|3
|9.
|Unggesztenyési Csillag FC
|4
|0
|2
|2
|6–11
|2
|10.
|Viski FC
|4
|0
|1
|3
|2–9
|1
Kopasz Gyula
Kárpátalja.ma
