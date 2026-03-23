Nagyszőlősi győzelem a rangadón, viski pontszerzés Szerednyén

A megyei labdarúgó-bajnokság negyedik fordulója nem hozott nagyobb meglepetést, a címvédő nagyszőlősiek nem túl magas színvonalú mérkőzésen kétgólos győzelmet arattak a listavezető munkácsiak otthonában, a viskiek pedig első pontjukat szerezték meg az Unggesztenyési Csillag otthonában.

Negyedik meccsén negyedik győzelmét is megszerezte az immár listavezető Szőlős FC, amely az addigi éllovas Munkácsi SC otthonából is elvitte a három pontot. A 18. percben Mihajlo Csedrik góljával szereztek vezetést az ugocsaiak, majd a 68. percben Jevhen Ruszin is betalált, ezzel beállítva a 0–2-es végeredményt. Az ifiknél szintén 0–2-es vendégsiker született.

A Dolhai Borzsa megszerezte első győzelmét, a huszti járásiak az Ung-vidéki Őrdarmát gyűrték le 1–0-ra Vladiszlav Didik találatával. Az újonc Krajna idegenbeli, Ilonokújfaluban aratott ötgólos sikerével felkapaszkodott a dobogó alsó fokára, és pontszámban beérték a munkácsiakat. A Medea is nyerni tudott, ezúttal az Ilosvai Buzsora elleni rangadón, és az Ung-vidéki együttes második győzelmével szorosan tapad a 2-3. helyezettekre. A Viski FC is megszerezte első pontját, miután Vaszil Lucja góljával már a 17. percben előnybe kerültek az Unggesztenyési Csillag otthonában. A hazaiak a 36. percben szerzett találattal tartottak otthon egy pontot.

Négy fordulót követően már csak a címvédő nagyszőlősiek hibátlanok, akik három ponttal elléptek üldözőiktől, a Munkácsi SC és a Krajna FC együtteseitől.

A megyei bajnokság 4. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Munkácsi SC–Nagyszőlősi Szőlős FC 0–2 (0–2)

Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Krajna FC (Baranyai kistérség) 0–5 (0–6)

Medea-Nevickei vár FC–Ilosvai Buzsora FC 2–1 (0–9)

Dolhai Borzsa FC–Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja) 1–0 (4–2)

Unggesztenyési Csillag FC (Linci)–Viski FC 1–1 (2–1)

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Szőlős FC 4 4 0 0 17–1 12 2. Munkácsi SC 4 3 0 1 21–3 9 3. Krajna FC 4 3 0 1 9–4 9 4. Medea-Nevickei vár FC 4 2 1 1 6–4 7 5. Ilosvai Buzsora FC 4 2 0 2 7–5 6 6. Őrdarmai Líder FC 4 1 1 2 4–9 4 7. Ilonokújfalui Csillag FC 4 1 1 2 6–18 4 8. Dolhai Borzsa FC 4 1 0 3 5–19 3 9. Unggesztenyési Csillag FC 4 0 2 2 6–11 2 10. Viski FC 4 0 1 3 2–9 1

Kopasz Gyula

